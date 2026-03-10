【旅好き必見】鎌倉観光をもっと身軽に。鎌倉ウィッチ本店限定「お土産宅配サービス」2026年3月15日スタート

有限会社ケイワン

神奈川県を中心に７店舗を展開する有限会社ケイワン（本社：神奈川県鎌倉市極楽寺／代表取締役：

中村 友）は、2026年3月15日（日）より、鎌倉ウィッチ鎌倉本店限定でお土産宅配サービスを開始します。同一配送先への商品が合計10,000円（税込）以上の場合、送料無料（クール代別）となる特別なサービスです。

鎌倉は、歴史と自然が調和する街として国内外から多くの観光客が訪れる人気観光地です。しかしその一方で、「お土産が増えて持ち歩くのが大変」といったお声も多く寄せられていました。

お客様に寄り添いたい思いからスタートする本サービスは、重たい荷物を持ち歩くことなく、身軽な状態で鎌倉観光や街歩きをお楽しみいただける、鎌倉本店限定の便利でうれしい宅配サービスです。

私たちは2025年11月1日より、屋号を「鎌倉ウィッチ」に、代表商品を『鎌倉ウィッチ』にブランド刷新しました。「鎌倉ウィッチ」へのブランド刷新は決して容易ではありませんでしたが、新たな挑戦やお客さまとの温かな出会いに、多くの学びや喜びがありました。

『鎌倉ウィッチ』のコンセプト「おひとつどうぞ。」を胸に、お客さま一人ひとりの様々なシーンに寄 り添い歩んでいきたい。その想いを形にするため、厳選した良質な素材を使用した上で「より美味しい ものを」という気持ちを込めて、これまでも、そしてこれからも一つひとつの商品と共に喜びをお届け できる存在として取り組んでまいります。

【鎌倉本店限定】お土産宅配サービス概要

■鎌倉本店限定 お土産宅配サービス

【サービス開始日】2026年3月15日（日）

【内 容】同一配送先への商品が合計10,000円（税込）以上の場合、送料無料（クール代別）

※配送は自社商品に限ります。

【実施店舗】鎌倉ウィッチ鎌倉本店

営業時間：10時～18時

神奈川県鎌倉市御成町8-1（TEL：0467-25-0660）

■お土産宅配サービス うれしいメリット

【観光を、より身軽に】

鎌倉は寺社や名所が点在しており、徒歩やバス

での移動が多い観光地。

お土産購入後も荷物を気にせず、街歩きが楽しめます。

鎌倉本店 内観

【人気商品をまとめて配送】

彩り豊かな焼菓子などの人気商品をご指定の場所へお届けできます。

まとめ買いも可能なので、大切なあの人の顔を思い浮かべながら、ついつい数が多くなってしまっても安心です。

【鎌倉の味わいを、そのままの美味しさで】

代表商品『鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）』の他、季節限定の『セゾンウィッチ』など持ち運びが気になる商品も、店頭でお渡しする品質そのままに一つ一つ丁寧に梱包しご配送します。

■おすすめラインナップ

【季節限定】セゾンウィッチ（ショコラオランジュ） ※4月下旬までの期間限定販売

鎌倉本店は「鎌倉ウィッチ」の店舗の中でも品揃えがいちばん。

ちょっとしたプチギフトから、大切な方への贈り物にぴったりなギフトまで幅広くご用意しています。

鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）10個入 1,700円（税込）鎌倉ウィッチ アソート20個入 3,600円（税込）鎌倉ウィッチ＆ケーク・オ・バナーヌ 3,930円（税込）鎌倉ウィッチ＆焼菓子 M 4,160円（税込）カステラ（ハーフ） 800円（税込）

代表商品『鎌倉ウィッチ』を中心に、

スタッフおすすめの商品を取り揃えています。

『鎌倉ウィッチ』は卵塗りやアーモンドを乗せて焼くという作業を1枚1枚人の手で行ない、

長い経験を積んだスタッフが、まるで熟練した寿司職人のように鮮やかな手つきでレーズンを

サンドしています。

機械を使っているものの、その役割はサポートがメイン。あくまで人の手による手作りが中心

です。そのため不揃いな形も機械に出せない味として、お菓子を通してハンドメイドの温もりを感じていただければ幸いです。

鎌倉ウィッチ 鎌倉本店

鎌倉本店 外観■また一つ、観光を特別なものに

JR鎌倉駅西口改札より徒歩2分、御成通り商店街のアーケードをくぐり直進、十字路の角に店を 構える鎌倉ウィッチ鎌倉本店。小町通りや鶴岡八幡宮の賑わいある東口エリアとは対照的に、西口に広がる御成通りは、いつもとは違う「時間」を 体感できる、落ち着きと穏やかさが漂う大人の エリアです。

そこに佇む本店は、シンプルでありながらも温かさがあふれ、どこか懐かしく安心できるひとときをお過ごしいただける、特別なお店です。

人通りが比較的少なく、ゆったりとした時間が流れるこの場所で、鎌倉本店ではカフェも併設。

地元の方々や観光のお客様に親しまれています。

鎌倉らしい静けさと自慢のお菓子を味わえる場所。それが、鎌倉本店の魅力です。

■鎌倉本店限定メニュー

鎌倉本店では、店舗限定商品としてここでしか味わえないスイーツやソフトクリーム、カフェメニューを展開しています。

650円（税込）【季節限定】ショコラミルクティー

2026年3月15日（日）～4月末までの

期間限定販売

コクのあるミルクティーに、チョコレートの風味をやさしく重ねました。紅茶本来の香りを大切にしながら、甘さが重くなりすぎない、軽やかなバランスに仕上げています。

まろやかなミルクのコクと、ほのかに広がるカカオの余韻が贅沢なひと時を演出します。

春のひとときに、ふんわりと心を満たす味わいをお楽しみください。

800円（税込）ハンドメイドセット

サクサクの鎌倉ビスケに、風味豊かなバタークリームと自家製ラムレーズンを自分好みにサンドして楽しめるハンドメイドセットです。

【組み合わせて】も【それぞれ】でも美味しさが際立つよう、遊び心を詰め込みました。カナッペのように乗せるだけのアレンジなど、自分だけの鎌倉ウィッチをお楽しみください。

うれしいセットのドリンクはコーヒー又は紅茶

からお選びいただけます。さらに＋50円で自家製ラムレーズンの増量もできる、鎌倉本店限定の

満足セットです。

550円（税込）ラムレーズンソフトクリーム

奥行きのあるラム酒の風味を引き出したソフトクリームに、代表商品『鎌倉ウィッチ』に使用している『鎌倉ビスケ』と丁寧に仕上げた『自家製ラムレーズン』をトッピングしたご褒美スイーツです。それぞれの個性が引き立ちあう、なんとも贅沢な味わいに仕上げました。

サクッとした食感のビスケとジューシーで濃厚なラムレーズンが、ラムソフトクリームにさらに深みをもたらします。

最後のひと口まで楽しめる、何度でも味わいたくなる美味しさです。

500円（税込）プリンソフトクリーム

低温殺菌牛乳、純生クリーム、那須の御養卵など厳選した素材を使って丁寧に焼き上げた自家製プリンに、鎌倉ウィッチならではのラムソフトクリームを重ねた、贅沢なコラボスイーツです。

ポイントは食感のいいキャラメルクランチ。

ほろ苦いキャラメルの風味とカリッとしたアクセントが、なめらかでコク深いプリンとラムの香りが広がるソフトクリームに心地よいリズムを生み出し、最後まで飽きのこない奥行きのある味わいに仕上げています。

鎌倉の名スイーツ『鎌倉ウィッチ』

鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）5個入\880（税込）鎌倉ウィッチ（コーヒー）5個入\1,000（税込）

■代表商品『鎌倉ウィッチ』

ふっくらとした自家製ラムレーズンと口どけの良い風味豊かなバタークリームを軽い食感のビスケット（鎌倉ビスケ）でサンド。『鎌倉ウィッチ』は煮上がった直後にラム酒を加えアルコール分を揮発させ、その後じっくり休ませることでレーズンにやさしく上品なラムの香りを閉じ込めています。

そうして作られた自家製ラムレーズンはお子さまやお酒の弱い方でも安心してお召し上がりいただけます。「ラムレーズン」「バタークリーム」「鎌倉ビスケ」の3つの組み合わせは時間を重ねるごとに

サクッとした食感からしっとりとした口当たりをお楽しみいただける、ここにしかない、私たち自慢の逸品です。

会社概要

ホームページ :https://www.kamakurawich.jp/代表取締役社長 中村友「おひとつどうぞ。」

この言葉に、新たに始まる「鎌倉ウィッチ」への想いを込めました。私たちが大切にしているのは、お菓子を作る喜び、お客さまにお届けする喜び、そして、そのお菓子が縁でお客さまと再び出会える喜びです。この度、新たな一歩を踏み出すにあたり、私たちはこの「喜び」の原点に立ち返ります。心を込めて作ったお菓子を、お客さま一人ひとりに「おひとつどうぞ」と手渡し、繋がりが生まれる。その瞬間に感じられる温かな喜びを、これからも大切にしたいと考えています。「おひとつどうぞ」の心で、お客さまとの繋がりを育み、皆さまに喜びを感じていただけるお店であり続けることが、私たちの使命です。今後とも、「鎌倉ウィッチ」を末永くご愛顧いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

社名 ： 有限会社ケイワン

本社所在地 ： 神奈川県鎌倉市極楽寺1-13-27

営業本部・生産部 ： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773

ホームページ ：https://www.kamakurawich.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/kamakura_wich/

公式ｘ ：https://x.com/kamakurawich