ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

Bridgeのステーブルコイン対応カード・プログラムのグローバル展開が進む中、両社の協業を拡大

米国サンフランシスコ 2026年3月3日 - グローバルなデジタル決済のリーダーであるVisaと、Stripe傘下でステーブルコイン・インフラプラットフォームを提供するBridgeは、本日、2025年に発表(https://investor.visa.com/news/news-details/2025/Visa-and-Bridge-Partner-to-Make-Stablecoins-Accessible-for-Everyday-Purchases/default.aspx)したグローバルなカード発行プロダクトに関するパートナーシップを拡大することを発表しました。Bridgeは、企業やフィンテック開発者がステーブルコインとリンクしたVisaカードを提供できるよう支援しています。今回、BridgeとLead Bankとのパートナーシップにより、これらのカード取引はVisaとの間でオンチェーン決済が可能となります。

ステーブルコイン対応カードの提供を開始して以降、Bridgeを利用する開発者は、世界各国でステーブルコインに対応したVisaカードの提供を急速に拡大しており、カード所有者はVisaが利用可能な世界1億7,500万以上の加盟店において、ステーブルコインの残高から日常の買い物が行えます。Bridge対応のステーブルコイン対応カードは、現在18カ国で利用可能で、年内には欧州、アジア太平洋、アフリカ、中東地域を含む100カ国以上へ拡大する予定です。PhantomやMetaMaskといった主要な暗号資産プラットフォームでも、カードを活用することで、数百万人の利用者がステーブルコインを日常の買い物に使うことができます。

Visa、ステーブルコイン精算の実証実験を拡充

Visaが実施するステーブルコイン精算の実証実験では、Bridgeに対応するカードを発行する事業者を含むVisaのイシュアおよびアクワイアラが、対応するブロックチェーンネットワーク上でステーブルコインを用いて精算を行うことが可能になります。今年初めには、Lead BankがVisaのステーブルコイン精算の実証実験へ参加することが発表されています。Bridgeは、Lead Bankの背後にあるステーブルコイン・インフラの提供も行っています。

本実証実験では、以下の点について評価を行うことを目的としています。

- ステーブルコインによる精算が、イシュアおよびプログラム管理者にとってどう精算手段の選択肢を拡大できるか- オンチェーン照合や迅速な資金移動によって得られる業務効率向上- Bridgeのようなステーブルコイン・インフラプラットフォームが、いかに金融機関によるブロックチェーンとのやり取りを簡素化できるか

Visaの暗号資産部門責任者であるCuy Sheffieldは次のように述べています。

「Visaは、ビジネスが行われるすべての場所でそのニーズに寄り添うことを重視しており、それはますますオンチェーンへと移行しています。Bridgeとの取り組みを拡大することで、ステーブルコインが持つスピード、透明性、プログラム可能性を、決済プロセスに直接取り込む新たな手段を提供します。この節目は、パートナー企業に価値移転の方法により大きな選択肢をもたらすとともに、ステーブルコインとグローバルな決済エコシステムをつなぐ、信頼されるネットワークとしてのVisaの役割を強化するものです。」

Bridgeが発行する資産へのサポートも検討

Visaはまた、将来的にBridgeが発行する資産をサポートする可能性についても検討を進めています。本評価では、これらの資産がVisaのグローバルネットワークをどのように補完し、パートナーに新たな精算方法を提供できるかに焦点をおいています。

BridgeのCEO兼共同創業者であるZach Abramsは次のように述べています。

「私たちは数年にわたり、企業が自らの金融スタックを主体的に構築・管理できるよう支援する取り組みを進めています。今回のVisaとのパートナーシップ拡大により、独自のステーブルコインを発行する企業が、自社のカードプログラムの中でそれらをシームレスに活用できるようになります。」

【Visaについて】

Visaは電子決済の世界的リーダーとして、世界200以上の国と地域における決済取引によって消費者、事業者、金融機関や政府機関をつないでいます。Visaのミッションは、最も革新的かつ利便性や信頼性が高く安全な決済ネットワークで世界を結び、個人や企業、そして経済の繁栄に貢献することです。私たちは、世界中のすべての人にとっての包括的な経済こそが、世界中の人々の生活を向上させ、経済へのアクセスが決済の未来へつながると信じています。詳しくは、Visa.com(https://usa.visa.com/)（英語サイト）またはwww.visa.co.jp(http://www.visa.co.jp/)（日本語サイト）をご覧ください。

【Bridge（Stripe傘下）について】

Bridgeは、グローバルな資金移動を支えるステーブルコイン・インフラ基盤を提供する主要プラットフォームです。企業はBridgeを活用することで、ステーブルコインの受け取り、保管、交換、発行、利用を容易に行うことができ、新たな市場への展開や、国境を越えたより迅速かつ低コストな資金移動を可能にします。Bridgeは2025年2月にStripeに買収されました。