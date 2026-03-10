発売前にAmazon歴史書1位＆ベストセラー獲得！重版決定！【歴史の山川が届ける新感覚図鑑】スマホ世代の「タテ読み」で歴史の「流れ」を完全攻略！『すごろく式おもしろ日本史図鑑』3月17日（火）刊行

株式会社山川出版社

歴史・地理の教科書や人文書を中心に刊行している株式会社山川出版社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野澤武史）は、複雑な歴史の流れを〈すごろく〉形式で可視化した新感覚の教養書『タテにたどって丸わかり すごろく式おもしろ日本史図鑑』を2026年3月17日（火）に刊行いたします。発売を前にAmazonランキングで歴史関連書籍1位／日本史1位／書籍全体では14位（2026年3月7日時点）＆ベストセラーを獲得し、早々に重版も決定しました。

『タテにたどって丸わかり すごろく式日本史図鑑』

■ 開発の背景：なぜ今「タテ読み」で「すごろく」なのか？

「歴史の用語は覚えられるが、時代のつながりがわからない」「勢力が入り乱れて混乱する」……そんな学習者の悩みを解決するために、本書は誕生しました。

1.スマホ世代にフィットする「タテの動き」

動画やSNSのスクロールに慣れた現代の読者に合わせ、本書は「上から下へ読み進める」タテの構成を採用。タイムラインを追うような感覚で、時代の変遷を直感的に捉えられます。

2.「点」が「線」になる、すごろく式ビジュアル

「源氏と平氏」「幕府と朝廷」など、従来のテキストでは理解が難しかった複数の勢力の動きを、すごろくのルートとして表現。合流・分岐・交錯を視覚化することで、歴史の流れがひと目でわかります。

〈すごろく式〉の合流や分岐が歴史の理解を促進する本書の3つの大きな特徴

1.小学生から大人まで、一生モノの教養が身につく情報量

難読漢字へのふりがなはもちろん、一般教養として知っておきたい「勧進帳」などのエピソードを豊富に掲載。大河ドラマで人気の「源平合戦」「戦国時代」「明治維新」は手厚く解説しており、幅広い層のニーズに応えます。

2. 視覚と文字のハイブリッド学習

「位置で覚える」タイプの人にはすごろくの盤面が、「文字で覚える」タイプの人には簡潔な解説文が効果を発揮。受験生にとっては、年号や用語の暗記（点）を物語（線）へとつなげる最強の副読本となります。

3. 充実の特集ページと使いやすさ

「日本神話」「忠臣蔵」「新選組」など“なんとなく”知ってる知識も特集ページで深掘り。さらには机の上でパタンと180度開く「広開本（こうかいぼん）」を採用しているため、親子で覗き込んだり、学習中に開いたままにするのに最適です。

■ このような方におすすめ

・日本史の流れを最短で理解したい小学生～社会人

・学習まんがでは物足りなさを感じている小・中学生

・年号や用語の暗記に限界を感じている大学受験生

・大河ドラマや歴史ドラマをより深く楽しみたい方

■ 書誌情報

書名：タテにたどって丸わかり すごろく式おもしろ日本史図鑑

編著者：かみゆ歴史編集部

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年3月17日（火）

仕様：194mm×194mm／120ページ／広開本（180度開く仕様）

ISBN：978-4-634-15263-2

発行：株式会社山川出版社

一般教養となるエピソードも多数収録

