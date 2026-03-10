250万部超えメガヒットシリーズ最新コミックス「嫌いでいさせて マネと響羽」(著：ひじき)本日発売!!
株式会社リブレ
「嫌いでいさせて マネと響羽」
大人気アーティストDAY BREAKのボーカル・響羽とマネージャーの蔵白は些細なきっかけで体の関係を持つようになった。
誰かの代わりでいいから、傍にいさせてくれ――
- アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3369189/)
アクリルキーホルダー付きアニメイトセット\1,912（税込）[コミック\922（税込）＋アクリルキーホルダー\990（税込）]
- コミコミスタジオ(https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000202005)
クリアイラストカード
- TSUTAYA(https://tsutaya.tsite.jp/) ※一部店舗除く・店舗へご確認ください
イラストカード
- とらのあな(https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012763186/)
イラストカード
- アニメイト池袋本店・アニメイト通販イラストカード
- ビーボーイ応援店(https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy)
▼特典まとめリンクはこちらhttps://www.b-boy.jp/special/link/kiraide-isasete/?bnr_kiraide_maneotoha_link
- @bboc_omegaをフォロー
- #嫌いでいさせて と #マネと響羽 をつけて
作品の感想やキャラ愛など投稿してください！（何回でも応募OK■）
- 当選者にDM
▼キャンペーンのポストはこちら
- コミックス「嫌いでいさせて8」リンク集(https://www.b-boy.jp/special/link/kiraide-isasete/)
- ひじき先生X @saitokinako(https://x.com/saitokinako)
- 秒で分かるBL編集部X @bboc_omega(https://x.com/bboc_omega)
- ビーボーイ編集部公式X @bboy_editor(https://twitter.com/bboy_editor)
- ビーボーイ編集部Instagramアカウント@bl_bboy_ig(https://www.instagram.com/bl_bboy_ig/)
- リブレ&ビーボーイTikTokアカウント@libre_bboy(https://www.tiktok.com/@libre_bboy)
株式会社リブレ
▼特設サイトはこちら
https://www.b-boy.jp/special/kiraide-isasete/manaoto.html
コミックス情報
「嫌いでいさせて マネと響羽」
「響羽、お前が俺の居場所なんだよ」
大人気アーティストDAY BREAKのボーカル・響羽とマネージャーの蔵白は些細なきっかけで体の関係を持つようになった。
αとβ、番という選択肢がない２人はお互い本心を隠したまま曖昧な関係を続けていたが、想いが募るほど独占欲は増して？
誰かの代わりでいいから、傍にいさせてくれ――
マネと響羽の運命じゃない、切実な恋物語。
▼詳しくはこちら
https://www.b-boy.jp/comics/232692
特典情報
発売記念Xキャンペーン
▼応募方法
響羽のバンドのツアータオル（非売品）を
抽選で3名様にプレゼント！
【サイズ】1,100×210mm
【素 材】コットン、ポリエステル
応募〆切 3月24日(火)23：59
注意事項
・発送先は国内のみとなります
・賞品の転売や譲渡は固く禁じます
・賞品の内容は予告なく変更になる場合がございます
◆公式SNS＆WEBサイト◆- ビーボーイWEBページ(https://www.b-boy.jp/)
◆権利表記
(C)hijiki/libre
「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。
https://libre-inc.co.jp/