中央開発株式会社、創立80周年記念サイトを公開

中央開発株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田中誠）は、2026年3月10日に創立80周年を迎えたことを発表しました。これを記念し、「創立80周年記念サイト(https://www.ckcnet.co.jp/history/)」を開設するとともに、周年記念ロゴを作成したことをお知らせいたします。

創立80周年を迎えて

1946年（昭和21年）3月10日、調査・設計・施工における技術開発促進を目的として、中央開発(株)の前身である匿名組合「中央開発技術社」が創設されました。それから80年。関係各位からのご理解とご指導を賜り、社会の発展とともに歩みながら、国土の安全と社会基盤整備に関わる数多くの業務を担ってまいりました。

創業の背景

中央開発(株)は、大学教授であった創業者 瀬古新助 が、戦後の混乱による就職難と急激なインフレの社会背景の中で、戦地から引き上げて来た生活苦に苦しむ教え子や校友のために、雇用創出と戦後復興への貢献を目的として企業した会社です。この創業の精神は、80年経った現在においても「技術をもって社会に貢献する」という企業理念として現在に受け継がれています。

100周年に向けた姿勢

中央開発(株)は、創業以来80年間、地質コンサルタントのパイオニアとして、幾多の困難を乗り越えながら「技術と信頼」 を培い、国内外におけるさまざまな社会資本整備に貢献してまいりました。

これからもさらなる技術の開発と研鑽に取り組み、顧客満足度の高いサービスの提供に努めるとともに、情報発信の強化や働き方改革への取り組みを通じて、豊かで活力ある社会づくりに貢献してまいります。

中央開発について

中央開発(株)は1946(昭和21)年、日本初の地盤コンサルティングカンパニーとして、戦後復興を目的にスタートした会社です。以来、国内における標準貫入試験の実用化を行うなど、地質調査業界のパイオニアとして、国内外のインフラ整備に関わるビッグプロジェクトに携わりながら、土木設計、情報解析、IoT機器を用いた防災コンサルティングなど建設コンサルタントへ事業領域を拡大して参りました。



近年では”地質DX”と銘打ったデジタルトランスフォーメーションを推進しています。点群データ活用やSfM処理技術、保有するボーリングデータを活用したAI分野での研究開発に取り組み、建設コンサルタント業界における新たな価値の創造に努めています。



詳しくは、中央開発(株)のWEBサイトをご覧ください。

土と水ホールディングスグループについて

土と水ホールディングスグループは、大地に残る仕事、人々の心に残る仕事、そして、豊かな未来へつないでいく仕事に実践的に関わっています。

私たち土と水ホールディングスグループがテーマにしている「土と水」はわかっているようで、まだまだわからない未知の部分が多く残っています。大地の造山活動によって地域毎にも異なっており、その時々によっても千差万別の条件や環境になり、画一的にこうとは決められない性格のものです。

私たちは自然の現場を重視し、実務経験に基づいて、時には新たに必要な技術を開発し、正確な調査に基づいて的確な判断を導くように努めてまいります。



【土と水ホールディングスグループ構成企業】

中央開発グループ

・中央開発(株)

・(株)ホクスイ設計コンサル

・新和ボーリング工業(株)

・(株)地域環境研究所

・日本計測調査(株)

・成都東中防災減災環境技術有限公司

日建商事グループ

・日建商事(株)

・西部ポンプ機工(株)

・ワインきのこ(株)

【本件に関するお問合せ先】

中央開発株式会社 経営企画センター プレスリリース担当

03-6228-0861

public_relations@ckcnet.co.jp