【山崎実業 新商品のお知らせ】 キッチン家電をまとめて設置できる2段式のキッチンラックや、熱湯やアルコール飲料も注げる冷水筒など、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社スライドテーブル付きキッチン家電下ラック タワー 2段

■キッチン家電を、省スペースにまとめて設置できる2段式のキッチンラック

上棚にはトースター、下段の置台には電子レンジなどとキッチン家電をまとめて収納できるスチール製のキッチンラックです。

一番下はスライドテーブル付きで、料理中の一時置きや作業スペースとして活躍します。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/44941/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L

■熱湯やアルコール飲料も注げる冷水筒

耐衝撃性・耐薬品性に優れた丈夫で熱に強く、割れにくい素材を使用しており、熱いお茶やレモン水、アルコール飲料にも安心してお使いいただけます。

冷蔵庫のドアポケットにすっきり収納でき、パーツが少ないのでお手入れも簡単。お茶パックなどを入れたままでも出口を塞がずに注げる、茶こし機能付きの蓋が便利です。

※人体に影響する可能性が示唆される化学物質(BPA)を含まず、強度、透明度、耐熱性がある【イーストマン Tritan(TM)】【トライタン(TM)】を使用している安全な製品です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/73958/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT壁付けミニ掃除機ホルダー タワー

■ミニ掃除機と付属パーツを一括収納できる壁付けホルダー

壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けできる、ミニ掃除機用の壁付けホルダーです。

ミニ掃除機本体と付属パーツを一括で収納できます。

付属パーツは上部の蓋付きの収納スペースへまとめて収納できるため、見た目もすっきり。

デスク周りに取り付ければ、使いたいときにサッと取り出して、卓上のゴミを手軽にお掃除できます。

石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/11681/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTフィルムフック マウスピース収納ラック タワー

■収納・つけ置き・一時置きができる！マウスピース・部分入れ歯用の収納ラック

収納ラック1つで、マウスピースや部分入れ歯のお手入れから収納までできるので、洗面まわりをすっきり整えられます。

フィルムフックに掛けるだけで、簡単に浮かせて設置でき、洗面台のお掃除もラクラク。

取り外し可能な容器は、マウスピースの収納だけでなくつけ置き洗いにも使え、洗浄後は容器を逆さにして収納しながら乾燥できるので衛生的です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/02883/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTフィルムフック マウスピース&洗浄タブレット収納ラック タワー

■収納・つけ置き・一時置きができる！マウスピース・部分入れ歯・洗浄タブレット収納ラック

収納ラック1つで、マウスピースや部分入れ歯のお手入れから収納までできるので、洗面まわりをすっきり整えられます。

フィルムフックに掛けるだけで、簡単に浮かせて設置でき、洗面台のお掃除もラクラク。

取り外し可能な容器は、マウスピースの収納だけでなくつけ置き洗いにも使え、洗浄後は容器を逆さにして収納しながら乾燥できるので、衛生的です。

洗浄タブレットをまとめて収納できるスペース付きで、日常使いに便利です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/68181/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT水筒を立てて干せる水切りバスケット タワー

■食洗機で洗えない物や少量の洗い物に！必要な時だけ出して使える水切りバスケット

必要な時にサッと出して使える、水切りや乾燥に便利なバスケットです。

バーを立てれば、水筒やお皿を立てかけて干すことができ、水切れが良く、乾きやすい形状です。

大きめの水筒も安定して乾かせます。

浅型の水切りなので、使用後にバーを畳めばスリムになり、シンク下などの隙間にすっきりと収納できます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/98342/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

