都内で話題の女性専用セミパーソナルジム「Be habit」が2026年2月に3店舗目となる駒込店がオープン。「女性専用・通い放題・指導受け放題」月7,579円～。

合同会社WILLBE

合同会社WILLBE（代表：田中綾、本社：東京都新宿区高田馬場4丁目4-23 SHO-ESTATE 303）は、女性専用セミパーソナルトレーニングジム「Be habit」の3店舗目となる「Be habit 駒込店」を2026年2月に東京都豊島区駒込にオープンいたしました。「パーソナルジムは高い」「男性と一緒は怖い」「続けられるか不安」という女性の3つの悩みを同時に解消したBe habitが、大久保・巣鴨に続き都内3拠点目を開設し、さらなる認知拡大を目指します。

■ 背景：健康志向女性のニーズに応えて

経済産業省の調査によると、2024年のフィットネスクラブの売上高は前年比4.5%増の2,910億円。会員数も増加傾向にあり、フィットネス業界は回復期から「定着・差別化」の時代へと移行しています。特に都心部では女性専用ジムへの需要が高まっており、「安心・安価・継続できる」環境を求める女性が増加しています。

Be habitは2021年の大久保店開業以来、この女性ニーズに的確に応え続け、「認知されれば選ばれる」サービスとして口コミで広がってきました。

■ Be habitの3つの強み

【女性専用】

全店舗が完全女性専用。男性の目を気にせず、リラックスしてトレーニングに集中できる環境を提供しています。フィットネス初心者の女性でも安心して通えると好評です。

【通い放題】

月額料金を支払えば毎日来店が可能。（※休館日がございます。）「週1回しか行けない」というストレスなく、自分のペースで通える設計が高い継続率につながっています。

【指導受け放題】

常時スタッフが在中し、正しいフォームやトレーニングメニューをいつでもサポート。格安ジムにありがちな「使い方がわからない」「一人では続かない」という問題を解消しています。

この3つを月7,579円～（30分コース）という価格で提供。パーソナルジムの質を、格安ジムの価格で実現しています。

Be habitのセミパーソナルとは

当店におけるセミパーソナルトレーニングとは、トレーナー巡回型です。

複数人のお客様に対し1人のトレーナーがお客様のご要望に応じてトレーニングメニューの提案、フォーム等の指導を行い、トレーニングにおける様々な疑問をその場で解消していただけるシステムです。

グループレッスンではないので指導が必要のない際は、通常のジムのようにマシンなどを使って、ご自身のペースでの自由なトレーニングももちろん行って頂けるサービスとなります。

■ 料金プラン

全ての女性に、本物のトレーニング指導を

「パーソナルジムは高くて通えない」「格安ジムに入ったものの、何をすればいいかわからず続かなかった」--そんな経験を持つ女性は少なくありません。Be habitは、価格・環境・指導の3つの壁を同時に取り除くことで、これまでフィットネスから遠ざかっていた女性たちに「続けられる場所」を提供し続けています。

大久保店・巣鴨店では、開業以来安定した人数の会員様に継続してご利用いただいており、その高い継続率がサービスの品質を証明しています。駒込店の開業により、さらに多くの女性の健康的な毎日をサポートしてまいります。

資格を持つトレーナーが、あなたの「続ける」を支える

Be habitの最大の強みのひとつが、スタッフ全員がトレーナー関連の資格、経験を保有している点です。代表・田中綾をはじめ、正社員・パート・業務委託スタッフに至るまで、全メンバーが専門的なトレーニング指導の知識と技術を備えています。フィットネス初心者の方はもちろん、ボディビルコンテストに出場する上級者のアドバイザーとしても対応できる高い技量が、Be habitのトレーナー陣の誇りです。

「正しく、楽しく、続けられる」トレーニング環境を、Be habitはこれからも都内各地でお届けしてまいります。駒込エリアの皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

■ 店舗情報

店舗名：Be habit 駒込店

住所：〒170-0003 東京都豊島区駒込1-27-7 鈴木ビル2階

アクセス：JR山手線・東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩1分

営業時間：平日 10:00～22:00 ／ 土日祝 10:00～19:00

HP：https://behabit.jp/

会社概要

会社名：合同会社WILLBE

代表：田中綾

本社住所：東京都新宿区高田馬場4丁目4-23 SHO-ESTATE 303