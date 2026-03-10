『第5回日経統合報告書アワード』2年連続で準グランプリを受賞

旭化成株式会社

旭化成株式会社（本社：東京都千代田区、社長：工藤 幸四郎、以下「当社」）は、今年度発行した「旭化成レポート2025」（統合報告書）が、『第５回日経統合報告書アワード』において、「準グランプリ」を受賞したことをお知らせします。504社・団体の中から選ばれ、昨年度に引き続き、２年連続の受賞となりました。

「旭化成レポート2025」 （統合報告書）

https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/asahikasei_report/

当社の統合報告書は、投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまの疑問に真正面から向き合い、対話するためのツールと位置付けています。今年度は、昨年度にステークホルダーの皆さまからの「6つの問い」への回答に対していただいたご意見や当社の取り組みの進捗を踏まえて改めて問いを立て直し、さらに踏み込んで回答する構成としました。

「旭化成レポート2025」の編集方針ページより 詳細はこちら（スライド02～03ページ）

https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/asahikasei_report/pdf/25jp_01_07.pdf

引き続き、当社の企業価値向上に向けた期待をいっそう深めていただけるよう、情報発信の拡充に努めてまいります。

■日経統合報告書アワード：詳細は以下をご覧ください。

https://ps.nikkei.com/nira/index.html