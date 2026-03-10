かわいいシマエナガにほっこり♪お部屋の間仕切りにピッタリ！約170cmのロングのれん

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「かわいいシマエナガのロングのれん」2,178円（税込）を3月10日(火)より発売開始しました。

・雪の妖精シマエナガで素敵なお部屋のアクセント

ふんわり丸い姿が愛らしい、シマエナガのロングのれん。くぐるたびに目に入るその表情が、毎日の暮らしにホッとするひとときを届けてくれます。

・約170cmのロングタイプ！いろんな場所に大活躍♪

ロングタイプでお部屋の間仕切りや勝手口、壁掛けなどにピッタリ♪

・のれん棒で取り付け簡単

突っ張り棒で通すだけで、女性でも簡単に取り付けができます。

・洗濯機で丸洗いOK！

自宅で洗えるのでいつでも清潔！

「かわいいシマエナガのロングのれん」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：ポリエステル100％

商品サイズ：(約)よこ85×たて170cm

価格：2,178円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など