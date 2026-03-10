【共働き世帯7割時代】元プロボクサーが古民家を再生。“預かるだけ”ではない成長型学童が佐賀・鳥栖に誕生”子供達の第三の居場所”

令和の寺子屋

地域の古民家を活用し、子どもたちが安心して集い、学び、成長できる拠点づくりを目指しています。学習支援だけでなく、スポーツや体験活動、地域交流など多様なプログラムを通して、子どもたちの思考力・体力・社会性を育む新しい地域教育モデルです。

近年、共働き世帯の増加や子どもの体験機会の減少が社会課題となる中、本事業では「預かるだけの学童」ではなく、子どもたちが主体的に学び、挑戦できる環境づくりを大切にしています。

また、スポーツや農業体験などの体験型プログラムを通じて、地域の人々との交流を生み出し、地域全体で子どもを育てるコミュニティの形成を目指しています。

佐賀県鳥栖市の令和の寺子屋（所在地：佐賀県鳥栖市元町1058-2）は、小学生を対象とした放課後学習支援プログラム「集まれ鍵っ子令和の寺子屋」の生徒募集を開始いたしました。英会話、学習サポート、さらに元プロボクサーによる子ども向けボクシング教室を組み合わせた、地域密着型の新しい“令和版寺子屋”です。https://zeroichiari.com/



■ 開設の背景

共働き世帯の増加に伴い、放課後に一人で過ごす“鍵っ子”が増加しています。

また、英語教育の早期化や学力への不安、運動不足など、子どもを取り巻く課題は年々多様化しています。さらに、コロナ禍における外出制限や学校行事の縮小により、子どもたちの運動機能や体力の低下も指摘されています。そんな社会課題を解決する為、「安心して預けられる居場所」、「学力と体験を同時に伸ばせる環境」その両方を実現するため、本プログラムを開設いたしました。



■ サービスの特徴

１. 元教員スタッフが常駐

教育現場経験のあるスタッフが常駐し、安心・安全な見守り体制を整えています。

２. 日常英会話が自然に身につく環境

遊びやコミュニケーションの中で英語に触れ、実践的な英語力を育てます。

３. 宿題・学習フォロー

学校の宿題や分からない問題をその場で質問可能。基礎学力の定着を支援します。

４. 元プロボクサーによる子ども向けボクシング教室

月に数回開催。体力向上だけでなく、自信や集中力を育てるプログラムです。



■ 開催概要

【施設名】令和の寺子屋

【所在地】佐賀県鳥栖市元町1058-2

【開校時間】平日16:00～18:00

【定休日】土曜・日曜

【申込方法】LINE・Instagramより受付



■ 今後の展望

今後は地域交流イベントや体験型プログラムの拡充を図り、地域の子どもたちが安心して集い、学び、成長できる拠点づくりを進めてまいります。

また、地方でのリアルな日本文化体験や海外の子どもたちとの交流を通じて、観光ではなく「暮らしに触れる体験型の国際交流」を推進し、子どもたちの視野を広げる教育機会を創出していきます。

地方創生 × 教育をテーマに、地域と世界をつなぐ新しい学びの形を地域から発信してまいります。

■ メディア掲載実績

これまでに、地域新聞や情報メディアに取り上げられ、代表の挑戦や古民家再生の取り組みについても注目を集めています。

2024年6月 佐賀新聞掲載・スポーツ誌掲載

2025年3月 佐賀テレビ掲載

2025年５月 佐賀テレビ出演～カチカチLive～

2025年7月 “夏の思い出作り”佐賀新聞掲載



【会社概要】

名称：令和の寺子屋

所在地：佐賀県鳥栖市元町1058-2

事業内容：小学生向け放課後学習支援事業



【本件に関するお問い合わせ先】

令和の寺子屋

担当：下野有香

TEL：080-8355-8332

Mail：1113730a@gmail.com