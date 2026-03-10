【そごう横浜店】“春・桜”を提案するスイーツと雑貨

会期：開催中～２０２６年３月３１日（火）会場：そごう横浜店＝各階対象売場


※店舗により販売期間が異なります。



春の訪れを感じる暖かい季節。神奈川県の桜開花予想は、気象各社の予測によると３月２０日頃に開花し、３月末頃に満開を迎える見込みです。そごう横浜店では、春の訪れをひと足先に感じられる「春・桜をテーマ」にしたスイーツや雑貨を豊富に取りそろえました。ほんのり桜色に染まった和洋菓子は、お花見気分を自宅で楽しみたい方にもおすすめのラインアップです。また、新生活をより一層春らしく彩る雑貨アイテムもご紹介いたします。


和を感じる桜スイーツ

バリエーション豊富な和スイーツ。



笹屋伊織／伊織のさくら　　　　　（１個）２７０円

桃山生地のしっとりとした食感に、ほんのりと広がる桜風味をお愉しみください。（桜風味のこし餡入り）


※３月中旬頃まで


※なくなり次第終了






舟和／お芋と桜のババロア（１個）　５９４円

さつま芋とミルクの口当たりなめらかなババロアと桜の香がほのかに香るゼリーの2層に仕立てました。桜花が見ためにも春らしい限定商品です。


※販売期間：２月２０日（金）～


４月初旬※土・日限定販売※数量限定販売につきなくなり次第終了






菓匠　清閑院／桜花舞ふ （５個入、１箱）１，８３６円

桜色の道明寺羹をちらした羊羹できざんだ桜葉入りの白餡をつつみました。


※販売期間：３月下旬頃まで






ふるや古賀音庵／古賀音だんご（桜）（３本入、１箱）７７８円

桜の塩漬けの花が入った桜色の餡のやわらかな　お団子です。※販売期間：４月上旬まで


※なくなり次第終了





ふわっと桜香る春スイーツ

桜クリームを味わうスイーツ



トップス／桜のチーズケーキ（１台）１，６２０円

桜の香りに抹茶の風味を加えた春を感じるチーズケーキに仕上げました。アクセントに使用したサワーチェリーがチーズのコクを引き立てます。　※販売期間：３月２０日（金）～　　　　　　　※各日限定５台






アンテノール／桜のモンブラン　　（１個）７５６円

やさしい香りの桜あんクリームをダックワーズ、苺のコンフィチュール、クリームに重ね、桜ゼリーを飾りました。


※販売期間：３月５日（木）～　４月１７日（金）まで






ガドー・ド・ボワイヤージュ／とろけるさくら（１個） １，２９６円

国産小麦１００％を使用した桜味のスポンジと桜クリーム、濃厚なカスタード生地を使用した春限定のフローズンケーキ。


※販売期間：２月１５日（日）～４月上旬予定






鎌倉ニュージャーマン／　かまくらカスター さくら（１個）２１６円

ふわふわに焼き上げた桜入りのスポンジケーキの中に桜風味のカスタードクリームを絞り込んだ期間限定のかまくらカスターです。


※販売期間：３月１日（日）～４月１０日（金）





春の訪れを感じるカフェスイーツ　　１０階＝レストラン各店舗


イー・エー・グラン

（左）あまおうのショートケーキ　１，１００円


大粒でジューシーなあまおうを堪能できるショートケーキ。


（右）せとかといちごのキャラメルショートケーキ　１，１００円


ふんわりスポンジと北海道生クリームで果汁たっぷりでとろける食感のせとかと甘酸っぱいいちご・ほろ苦いキャラメルをサンドしたショート　ケーキ。


※販売期間：～３月３１日（火）







京はやしや／いちご琥珀餅（抹茶／こしあん）　各６４０円

いちご琥珀餅は、甘くてジューシーな大粒の紅ほっぺをこだわり餡で包み、さらに琥珀色に輝くわらび餅でコーティングした、職人手作りの逸品です。


※販売期間：～３月３１日（火）







Moana Kitchen Cafe／白×赤いちごのリッチベリーパンケーキ　　　　２，４２０円

国産いちご(赤)と淡雪いちご(白)、ストロベリーパウダーいちごのアイスを添えた、苺づくしのプレミアムパンケーキ。


※販売期間：～３月３１日（火）





ほのかに桜香るボディケアや春の新生活に取り入れたい雑貨アイテム



６階＝ＴＨＥ ＨＯＭＥ／ハウスオブローゼ


ハウスオブローゼ／さくらふふふ　ハンドクリーム　　　　４５ｇ ９９０円　すっとなじみうるおい手肌に整えます。

ハウスオブローゼ／さくらふふふ　バスパウダー＆タブレット　３５ｇ　２７５円パウダーと炭酸タブレットがミックスされた微発泡タイプの入浴剤。


６階＝タオル売場／タオル美術館


タオル美術館／さいか　浴用タオル　約３４×８５cm　　　９９０円・さいか　タオルハンカチ約２５×２５cm　　　　　６６０円

懐かしい心地よさを感じる"さいか"は心弾む季節の変化を楽しめるデザインシリーズです。ガーゼ素材とタオル地を表裏に組み合わせたタオルとなっており、ガーゼのさらりとした優しい肌ざわりと、パイルのふわふわやわらかい肌ざわりの両方が味わえるタオル。


４階＝婦人服売場／ドゥ・セー


ドゥ・セー／（上段）シボレザー財布　１９，５８０円　　シボレザー二つ折り財布　１７，３８０円　　　　　　　　日本製の柔らかいレザーにシボを入れた優しいカラーの財布。（下段）フォグ　長財布１９，８００円　フォグ三つ折り財布１４，３００円　レザーにホワイトワックスをかけ、ミリングすることで自然なシボ感を出し、手なじみを良くした財布。

ドゥ・セー／スラント　クッションカバー　各３，３００円　　　　　　カラー：ブルー・イエロー　表面が毛羽立った糸による柔らかな手触りと糸を詰めて織ったしっかりした生地が特徴のクッションカバー。