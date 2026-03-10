五島列島福江島産マスカット・ベーリーA 100％の「ルージュ・ベーリーA 2025」2026年3月11日解禁！

株式会社五島ワイナリー

株式会社五島ワイナリー（長崎県五島市）は五島産のぶどう100％を使い、つばき酵母で作った

ルージュ・ベーリーA 2025（赤）を2026年3月11日（水）から販売します。

マスカット・ベリーAは、イチゴやキャンディのような甘い香りと、穏やかな渋み、軽やかな酸味が特徴の日本固有のブドウ品種です。

そのチャーミングな風味から、甘辛い味付けの和食や醤油・みそベースの料理と非常に相性が良く「和食に最も合う赤ワイン」の一つと言われています。

五島の自然、気候、水はけの良い火山灰土壌、

海風がもたらすミネラル豊富な圃場で

五島ならではの特性を活かした渾身の逸品に仕上がりました。

【ミディアムボディ】

750㎖ 4,400円(税込)

「ルージュ・ベーリーA2025」は五島ワイナリー公式オンラインショップをはじめ、

長崎県五島市内の各お土産店や酒店、長崎県内のお土産店売店でお買い求めいただけます。

五島ワイナリーオンラインショップ

https://www.goto-winery.net/