【三浦工業株式会社】「紙ンバックプロジェクト」2025

三浦工業株式会社

三浦工業株式会社（松山本社：愛媛県松山市、代表取締役：米田剛、以下「三浦工業」という）と第一印刷株式会社（本社：愛媛県今治市、代表取締役社長：西原孝太郎）は、2026年2月16日、「紙ンバックプロジェクト」の一環として、松山市立堀江小学校へアップサイクル品「オリジナル俳句手帳」600部を寄贈しました。

両社は2025年11月7日に同校3年生を対象とした紙のリサイクルについての環境出前授業を実施し、校内に古紙回収ボックスを設置しました。回収した古紙は、全校児童分の手帳制作に必要な7,500枚を大きく上回る12,714枚に達しました。

【出前授業プログラム】 ４.を実施

１. 松山市立堀江小学校3年生を対象に環境出前授業を実施 （2025年11月）

２. 古紙回収ボックスを設置し、古紙回収をスタート （2025年11月～12月）

３. 古紙を受け取り （2026年1月）

４. 回収した古紙のアップサイクル品（俳句手帳）を同校へ寄贈（2026年2月）

参加した児童からは、「みんなで協力して目標以上の紙が集まり、素敵な俳句手帳が完成してとてもうれしい」「この活動を通して、チャレンジすることの大切さとSDGsについて学ぶことができた。」といった喜びの声が寄せられました。

寄贈式の最後には、SDGsのうたを全員で合唱し、プロジェクトメンバーと児童が握手を交わすなど、温かく和やかな雰囲気の中で式は締めくくられました。なお、同校では3学期終了まで古紙回収活動を継続し、紙のリサイクルに取り組み続ける予定です。

今後も三浦工業は地域ととともに、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを続けてまいります。

※紙ンバックプロジェクトとは

循環型社会の実現を目指し、アップサイクルによって紙に再び命を吹き込み、魅力的なものに生まれ変わらせるプロジェクトです。この活動を通じて、一人ひとりが主体的に考え行動し、再生紙の新しい可能性を切り拓いていくことで、持続可能な地域共生と、循環型社会を目指します。

「カミンバック」は、紙が戻っていく（紙バック）と返り咲く（Come backカムバック）とをかけて生まれた言葉です。

ウェブサイト：https://www.kaming-back.com/

