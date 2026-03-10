-5℃を「即」体験。常温携帯できる冷感ネックスリーブ『CHILL-Ace（チルエース）』＆香る『雪空ストール』が新発売

株式会社ほんやら堂

株式会社ほんやら堂（本社：群馬県高崎市 代表取締役社長：玉崎史之）は、2026年夏の猛暑対策の新定番として、常温携帯が可能で開封直後から冷たさを体感できる冷感ネックスリーブ『CHILL-Ace（チルエース）』『ROCCA FROZEN(ロッカフローズン) 雪空ストール』を、夏の本番に向けた需要を見込み、2026年3月中旬より全国のバラエティショップ、自社オンラインショップ等で順次発売いたします。

冷蔵保存の必要が無く、開封後すぐご使用可能。室内30℃の環境下で冷涼感（-5℃）が約４時間続きます。

■ 開発背景：これまでの「冷感グッズ」に満足できなかったあなたへ

近年の記録的な猛暑により、首元を冷やすアイテムは夏の必須品となりました。しかし、多くの方から以下のような「ちょっとした不満」の声が上がっていました。

「外出先でぬるくなった時、冷凍庫がないと再冷却できない」

「結露で、お気に入りの夏服の襟元が濡れてしまうのが恥ずかしい」

「毎日使うものだから、汗や汚れによる衛生面が気になる」

『CHILL-Ace（チルエース）』は、これらの不満をすべて解消。「使い切り（清潔）」「常温携帯（モバイル）」「衣類を濡らさない（スマート）」をコンセプトに、女性の日常に寄り添うアイテムとして誕生しました。『ROCCA FROZEN(ロッカフローズン) 雪空ストール」はモロッコタイル風デザインに、心地よい香りでストールのようにお使いいただけます。

■ 『この商品の最大の特徴5点

１. 事前の冷却不要

常温保存できますので、携帯にも備蓄にも。

２. 濡らさず使える

濡らして使うタオルではありません。袋を開けるだけ。

３. 冷感マイナス5℃が「4時間」持続

室温30℃の環境下で-5℃が4時間続きます。

３. ストッパー付き

切り込みに通すことで装着できますが、

切り込みを斜めにカットしているので、引っ張られたときには外れやすい設計です。

３. サイズ展開と香り展開

CHILL-AceはM・Lの２サイズ。

雪空ストールは、グリーンサボンとピュアサボンの2種類の香りで展開。

■ おすすめの利用シーン

発熱時のクーリング：首元に装着するタイプなので、頸動脈を冷やせます。

毎日の通勤・通学： 駅からオフィスまでの「歩き暑さ」対策に。

野外イベント・推し活： 長時間の待機列やライブ中の「追い冷却」に。

週末のレジャー・公園遊び： 荷物を増やしたくないアウトドアシーンに。

お風呂上がりやリラックスタイム： 帰宅後のクールダウンに。

作業現場：工場や倉庫、警備など暑い作業現場に。

災害時の防災備蓄：場所も取らず常温保存（製造から2年）できます。

■ 商品概要

商品名： CHILL-Ace（チルエース）、ROCCA FROZEN(ロッカフローズン) 雪空ストール

【意匠登録出願中】

発売日： 2026年3月中旬予定

価格（税抜）： 1枚入り（200円）、3枚入り（550円）、6枚入り（990円）

CHILL-Ace： M／Lサイズ展開、グレー、無香料（ビジネス・男女兼用向き）

雪空ストール： Mサイズのみ、グリーンサボン／ピュアサボンの2種（ファッション・ギフト向き）

チルエース1枚入

お試しや持ち運びに。

チルエース着用イメージ

男性にもおすすめです。

こだわり3層構造

衣類を濡らさず冷涼感を体感。

雪空ストール1枚入

香り違いでギフトにも。

雪空ストール着用イメージ

スカーフのようにアクセントに。

雪空ストールデザイン

涼し気なモロッコタイル風

■販売エリア

全国のバラエティショップ、自社ECサイト等

■ 株式会社ほんやら堂について

お客様の心に「安らぎ」「癒し」「豊かさ」「笑顔」「喜び」のひとときを提供するライフスタイルカンパニーです。

株式会社 ほんやら堂

代表取締役 玉崎史之

創業 昭和61年／設立 平成元年

事業内容 癒しのナチュラル雑貨・ギフトの企画・販売・卸し

ＰＢ商品・ノベルティーの企画・製作・提供

URL： https://honyaradoh.com/company/

公式オンラインショップ:https://honyaradoh.jp/