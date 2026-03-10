GREEN×EXPO 2027 公式ライセンス商品　即完売のミャクミャクとトゥンクトゥンク超人気コラボ新作ラインナップ拡充＆待望の再販が決定！2026年3月18日（水）より順次販売開始

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催される２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の公式ライセンス商品として、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と２０２７年国際園芸博覧会公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品の新作および既存商品について、2026年3月18日（水）より順次販売を開始します。

2025年9月に初めて登場した両キャラクターのコラボレーション商品は、2つの万博を繋ぐ夢の共演として大きな話題を呼び、発売直後から即完売する店舗が続出するなど大反響をいただきました。

今回、多くのお客様の声にお応えし、大人気だった既存の4アイテムの再販売を行うとともに、本コラボレーションとしては初となる「ラインナップの拡充」を実施します。

新商品には、春のお出かけにぴったりな「ナップザック」や「ショルダーポーチ」、小物の収納に便利な「ジッパーポーチ」や「巾着」など、日常使いしやすい実用的なアイテムが多数登場。「なかよし」デザインや「バイク」に乗ったデザインなど、ミャクミャクとトゥンクトゥンクのキュートな姿がバリエーション豊かに描かれています。特別なコラボレーション商品を、ぜひこの機会にお買い求めください。

商品ラインナップについて

■新商品情報

お出かけや日常使いに便利なアパレル雑貨を中心に、全6種の新アイテムが仲間入りします。

豊富なカラーバリエーションでお揃いコーデにもおすすめです。

商品名：EX27 TK 【ミャクミャク】 ナップザック（黒、ネイビー、ピンク）※両面デザイン

価格 ：各1,980円（税込）

商品名：EX27 TK 【ミャクミャク】 ジッパーポーチ（ピンク、ブルー、グレー、黒）※両面デザイン

価格 ：各880円（税込）

商品名：EX27 TK 【ミャクミャク】 巾着（ミント、黒、パープル、オレンジ）※両面デザイン

価格 ：各880円（税込）

商品名：EX27 TK 【ミャクミャク】 ショルダーポーチ（黒、ピンク）※両面デザイン

価格 ：各1,210円（税込）

商品名：EX27 TK 【ミャクミャク】 ミニのぼり（白 なかよし、青 バイク）

価格 ：各1,100円（税込）

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク 記念メダル 1点ケース

価格 ：1,800円（税込）

■大好評につき再販決定！既存ラインナップ

即完売した大人気アイテム4種が待望の再入荷！色鮮やかなデザインでコラボの魅力を存分に

楽しめます。

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク A4クリアファイル

価格 ：520円（税込）

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー

価格 ：770円（税込）

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク ステッカー

価格 ：660円（税込）

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク 缶マグネット

価格 ：660円（税込）

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア

ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

※EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店・オフィシャルオンラインストアは

20日（金）販売開始

(C)Expo 2025 EXPO2025 公式ライセンス商品

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 ：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」