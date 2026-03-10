島根電工グループ、島根大学の学生を対象とした「未来技術者育成奨学金」を創設

島根電工株式会社

『あたりまえの毎日をつくる』をスローガンに掲げる島根電工グループ〔代表：島根電工株式会社（本社：島根県松江市、代表取締役社長：野津 廣一）、以下、島根電工グループ〕は、このたび学術研究の奨励と地域の担い手となる有望な人財育成を目的として 、島根大学の学生を対象とした無利子、返還不要※の「未来技術者育成奨学金」を設立いたしました。

※一定の条件あり。詳細は下記に記載

当社グループは、これまでも島根大学において代表の野津が登壇した「アントレプレナーシップ授業」の実施や、学生食堂の「ネーミングライツ契約」締結など、多角的な産学連携を推進してまいりました。今回の「未来技術者育成奨学金」設立により、経済的な不安を抱える学生の修学を支援し、島根を中心とした地域社会に貢献する意欲を持つ技術者の輩出を、より強力に後押ししてまいります。

■ 制度設立の背景：産学連携の深化と「挑戦」の支援

当社は、地域の未来を担う「人」の育成を経営の最重要テーマとしています。その一環として、本社ビル内への島根大学の現役学生ベンチャー（株式会社ストラテジーAI）の拠点誘致や、教育現場への知見の還元を積極的に行ってまいりました。

2025年12月に島根大学で実施した特別対談授業「TOP TALK」では、現役学生を含む約70名が参加し、「地方でのキャリア」や「起業のリアル」について活発な議論が交わされました。その中で、「地方で起業することのメリット・デメリットは？」「組織の中で個人のやりたいことをどう実現するか」といった核心を突く質問が学生から多く寄せられ、地域での挑戦に対する高い関心が示されました。

島根電工グループは、こうした学生たちの志を尊重し、「過度な競争よりも『人を本気で大切にすること』を追求できる環境」を地域に整えることが企業の責務であると考えています。本奨学金は、失敗を恐れずに挑戦できる環境を物理的・経済的側面から支えるためのものです。

■ 「未来技術者育成奨学金」概要

本制度は、島根大学の理工系学部生を対象に、最大100万円を支援する無利子の貸与型奨学金です 。なお、一定の条件を満たすことで返還が全額免除される制度を設けています。

対象者：島根大学 総合理工学部 または 材料エネルギー学部の新2年生。

支援内容：100万円（令和8年7月に一括支給予定)。

返還免除規定：大学卒業（または大学院修了）後に当社グループへ入社し、5年以上勤務した場合は全額の返還を免除 。

進路の尊重：本奨学金は、学部卒業後または大学院修了後の進路について制約を課すものではありません。

■ 募集・選考スケジュール

応募締切：令和8年5月31日（日）必着。

選考方法：1次選考（書類審査）、2次選考（面接）。

応募方法：大学の奨学金担当窓口を通じて応募。

募集人数：若干名

島根電工グループは今後も、大学および学生ベンチャーとの連携を強化し、地域課題を解決できる「イノベーション人財」の育成・輩出に貢献してまいります。

【島根電工株式会社 概要】

会社名：島根電工株式会社

代表者：代表取締役社長 野津 廣一

本社所在地：島根県松江市東本町五丁目６３番地

設立：1956年4月

事業内容：電気設備工事、電気通信設備工事、管工事（空気調和設備、給排水衛生設備）、消防施設工事、上記各種設備の設計・監理及びメンテナンス業務、フランチャイズ事業：全国35社37事業所（2025年7月現在）

URL：https://www.sdgr.co.jp/

グループ会社：岡田電工株式会社（鳥取県米子市）、シンセイ技研株式会社（島根県松江市）、協和通信工業株式会社（島根県松江市）

【本件に関するお問い合わせ先】

島根電工株式会社 経営企画本部 経営戦略部 小畑 香織

電話：0852-26-2833

【報道関係者各位】

本プレスリリースに関するご取材など、お気軽にお問い合わせください。