豊田通商システムズ 新沖縄サービスセンター、1周年を迎えて――新たな決意
豊田通商システムズ株式会社
IT部門のサービス運用を支えるヘルプデスクサービスを提供する豊田通商システムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：渡辺 廣利、以下TTS）は、2020年7月沖縄県那覇市に開設したセンターを2025年3月浦添市へ移転。
設備・運用を一新し、これまで以上に安定したサービス提供が可能な環境を整えました。
今後もお客様のITに関するさまざまな課題に寄り添い、安心してご利用いただけるサポートを継続してまいります。
■ITに関する問合せ窓口や作業代行は沖縄サービスセンターへお任せください！
パソコン（PC）や周辺機器のハードウェア、業務で利用するソフトウェア・システム、社内ネットワークなど、ITに関する質問やトラブル、各種ご相談について、お問い合わせ受付からクローズまでインシデント管理を行います。
さらに、問い合わせ件数の削減や自己解決率向上に向けた改善提案など、「プロアクティブ（能動的）」な取り組みも実施します。
あわせて、アカウント管理や各種設定変更といった定型運用業務を代行し、IT部門の運用負荷軽減と業務効率化をご支援いたします。
■お客様の多様なニーズに柔軟に対応！
お客様のニーズに応じて、グローバル拠点と連携した24時間365日の運用や、AIを活用した業務効率化など、DXにも対応したサービスを提供し、お客様の期待におこたえします。
本件に関するお問い合わせ先
担当部門：ITサービス本部サービスデスク部
お問い合わせサイト：https://www.ttsystems.com