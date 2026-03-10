Yahoo! JAPAN IDにおいてマイナンバーカードでの本人確認が可能に

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、本日よりYahoo! JAPAN IDにログインできなくなった場合のアカウント復旧等の本人確認において、デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を導入しました。「デジタル認証アプリ」の利用により、オンラインサービスにおける本人確認手続きをより安全かつ利便性高く利用できるようになります（※1）。

「デジタル認証アプリ」は、マイナンバーカードを活用して利用者本人であることを証明できるアプリです。スマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの方であれば、オンライン上で本人確認を完了できます。また、なりすまし防止や個人情報保護の観点でも高い安全性を備えています（※2）。

今回「デジタル認証アプリ」に対応するのは、Yahoo! JAPAN IDにログインできなくなった場合のアカウント復旧や有料サービスの利用停止に必要な本人確認手続きです（※3）。これまでは、お客様から本人確認書類を郵送かWebで提出いただいていましたが、「デジタル認証アプリ」の導入で、よりスムーズかつ確実に手続きを行えるようになります。

今後、「LINE」アプリやYahoo! JAPANの各種サービスにおいても、「デジタル認証アプリ」の導入を順次拡大する予定です。安全で信頼性の高いデジタル本人確認手段を共通化することで、サービス横断で一貫したユーザー体験の向上を目指します。また、デジタル認証アプリが統合される「マイナアプリ」への対応も予定しています。

LINEヤフーでは、マイナンバーカードを活用して今後も利便性と安全性を両立したサービス基盤の構築に取り組んでいきます。

※1：利用には「デジタル認証アプリ」のインストールが必要です。

https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/（外部サイト）

※2：「デジタル認証アプリ」を使った本人確認手続きにおいて、LINEヤフーがマイナンバー（個人番号）を保存することはありません。

※3：Yahoo!ウォレット登録済みのYahoo! JAPAN IDに限ります。なお、郵送での本人確認手続きは引き続き利用可能です。