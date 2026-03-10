ナイトワークの「初期費用5万円」を打破。1万円以下で即出勤できる“新人応援セット”が登場

株式会社DRESS DESIGN WORKS

レディースアパレル通販を展開する「株式会社DRESS DESIGN WORKS（所在地：大阪市中央区、販売責任者名： 和田 英里香）」が運営するキャバドレスブランド『myMinette（マイミネット）』（URL：https://myminette.jp/ (https://myminette.jp/)）は、ナイトワーカーのデビューや移籍を支援する「新人さん応援！入店・移籍準備セット」の販売を開始しました。

現役キャストの「初期投資が高すぎて始めにくい」という切実な声を反映し、ドレスからパンプスまで必要な5点を厳選。単品合計価格から51％OFFという、ブランド史上最大のコストパフォーマンスで、夜の世界へ踏み出す女性たちをバックアップします。

物価高騰による「初期費用の壁」を解消したい

本企画は物価高騰の影響を受ける新人キャストの経済的負担を軽減し、誰もが自分らしく輝ける第一歩を応援するために発足しました。

キャバ嬢として新しくお仕事を始める際、ドレス、パンプス、バッグ、小物類など、一式を揃えるための費用は一般的に「5万円前後」かかると言われています。

特に未経験者にとっては「何を選べばいいか分からない」「初期投資が高すぎて一歩踏み出せない」という不安が大きなハードルとなっていました。

myMinetteでは、そうした不安を解消し、誰もが自信を持って初日の接客に臨めるよう、単品合計価格から51％OFFとなる「9,999円（税込）」という圧倒的な応援価格を実現しました。

【新人さん応援！入店・移籍準備セット】

5つの充実内容！

これだけで即出勤が可能な、プロ厳選のトータルコーディネートパッケージです。

１.選べるメインドレス（トレンドを押さえた人気デザインから選択可能）

２.美脚ハイヒール（長時間の接客でも疲れにくい設計）

３.ボリュームアップヌーブラ（ドレス姿を美しく見せる必須アイテム）

４.パーティーバッグ（店内で持ち歩くハンカチや名刺入れに）

５.アクセサリー（顔周りを華やかに彩るネックレスまたはピアス）

■ 注目のピックアップ商品

セット対象商品の中でも、特に「初日の指名獲得」を意識した2着をご紹介します。

th-md5567(Black)・漆黒の王道：タイトミニドレス

https://myminette.jp/c/myminette/th-md5567b

身体のラインを美しく見せ、知的な色気を演出。どんなお店の雰囲気にもマッチする、一着は持っておきたい“勝負ドレス”です。

th-md666(White)・清楚な華やぎ：ツイードミニドレス

https://myminette.jp/c/myminette/th-md666b

顔周りをパッと明るく見せ、清潔感とフレッシュさをアピール。

お客様に好印象を与える“愛されスタイル”の決定版です。

■ 商品概要

商品名： 新人さん応援！入店・移籍準備セット

価格： 9,999円（税込）

販売ページURL：（https://myminette.jp/c/myminette/kyabaset/tk-sp102）

■ myMinette（マイミネット）の強み

・圧倒的なデザイン性： リーズナブルながらも高級感を追求。

・現場目線の機能性： ストレッチ素材の採用や、デコルテが綺麗に見えるラインなど、パフォーマンスを最大化。

・スピード発送： 「明日から入店」という急なスケジュールにも対応する最短即日発送体制。

■ myMinette（マイミネット）について

「一番可愛い自分になれる」をコンセプトに、トレンドを抑えたキャバドレスや小物を幅広く展開。

リーズナブルながらも高級感のあるデザインで、全国のキャストから支持されている通販サイトです。

商品一覧ページはこちら

・公式オンラインストア：（https://myminette.jp/）

【会社概要】

販売事業者名： 株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名： 和田 英里香

所在地： 〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号： 06-6210-1708（代表 / 大阪支社）