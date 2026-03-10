電動車アーキテクチャを変えるアキシャルフラックスモーターとは？2032年313.6億ドル市場、CAGR60.1%の急成長
アキシャルフラックスモーターとは、磁束が回転軸方向に流れる構造を採る電動機であり、従来主流のラジアル（径方向）磁束型と比べ、同一外形制約下での高トルク密度と短い軸方向長を設計起点に据えられる点に本質がある。車両や電動プラットフォームのパッケージング最適化に直結し、モーター単体の性能だけでなく、インバータ、冷却、減速機、筐体一体化を含むシステム効率と搭載自由度を同時に押し上げる「統合部品」として位置付けられる。製品は一般に、ステータの両側にロータを配置する方式と、ロータを挟むように二枚のステータを配置する方式に大別され、電磁設計の自由度と機械対称性、熱設計、製造性のトレードオフの中で最適解が選択される。結果として本製品は、単なるモーターではなく、電動化の設計思想そのものを更新する要素技術である。
高出力密度の魅力と量産化の壁
本市場の推進力は、電動化プラットフォームが求める「軽量・高密度・高性能」を、アーキテクチャそのもので満たせる点にある。ラジアル磁束型に対し、アキシャルフラックスは短い軸方向長と高いトルク密度を武器に、車両統合の自由度を広げ、システム全体の最適化余地を増やす。とりわけ最新インバータ、先進冷却、永久磁石材料の高度化と組み合わさることで、ピーク性能だけでなく実使用域での効率設計にも波及する。一方で課題は量産工学に集中する。薄型構造ゆえの熱マネジメント、ギャップ管理と機械剛性、NVH、磁石・接着・積層など工程ばらつきの抑制、試験規格と車載信頼性の確立が、設計の魅力を「再現可能な製品」に落とし込む際の摩擦となる。結果として競争は、設計思想の優劣というより、量産品質と統合技術の総合力で差が付く局面へ移行する。
高成長予測が示す市場の輪郭
LP Information調査チームの最新レポートである「世界アキシャルフラックスモーター市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/763985/axial-flux-electric-motor）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが60.1%で、2032年までにグローバルアキシャルフラックスモーター市場規模は313.6億米ドルに達すると予測されている。高い成長軌道を描く構図にあり、用途側で「高連続トルク」と「コンパクトなeパワートレイン」が同時に評価される領域ほど採用の必然性が強い。製品タイプでは、デュアルロータ・シングルステータ と シングルロータ・デュアルステータ が併存するが、現段階の商用展開では前者が優位である。理由は、トルク生成と機械対称性、量産に向けた製造性のバランスが取りやすく、高出力牽引用途に適合しやすいからである。用途面では、車両のデューティサイクルと運行経済性が高連続トルクを報いるセグメントで導入が可視化しやすい。地域面ではアジア太平洋が最大の消費市場であり、電動商用車の展開規模、電動化プログラムの加速、磁石・パワエレ・精密加工・統合実装までの供給網の厚みが、需要の立ち上がりを下支えする。
図. アキシャルフラックスモーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343728/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343728/images/bodyimage2】
図. 世界のアキシャルフラックスモーター市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
