CG・画像工学の国際会議「IEVC 2026」にて、プロメテックCGリサーチ所長 西田友是が基調講演に登壇
～SIGGRAPH、IEEE VRなど、世界最高峰の国際会議への論文採択も相次ぐ～
プロメテック・ソフトウェア株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 兼 CEO：鈴木 崇彦）の研究機関「プロメテックCGリサーチ」（所長：西田 友是 東京大学名誉教授、以下「CGリサーチ」）は、2026年3月開催の国際会議「IEVC 2026」（主催：画像電子学会）において、所長の西田友是が基調講演（Keynote Speech）に登壇することをお知らせいたします。
今回の基調講演では、急速に進化を遂げる「生成AI」をコンピュータグラフィックス（CG）開発にいかに統合し、研究や教育現場を革新させていくかという最先端の知見を、世界の専門家に向けて発信します。
また、本講演に加え、CG分野の最高峰「SIGGRAPH」をはじめ、「IEEE VR」や「ACM CHI」といった極めて採択率の低い難関国際会議においても、同リサーチチーム（土橋宜典、岩崎慶、石川知一、澤山正貴、佐藤周平ら）による論文が相次いで採択されました。
今回の基調講演および一連の論文発表を通じて、CGリサーチは世界をリードする研究機関として、国際的に極めて高い評価を得るに至っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343717/images/bodyimage1】
図：生成AIで作成した例（大気の散乱光を考慮した地球の色）
■ IEVC2026 (2026年3月)における基調講演の概要
本会議のメインプログラムとして、生成AIを活用した次世代のCGプログラム開発とその教育的応用について講演いたします。
・登壇者： 西田 友是（Tomoyuki Nishita）
・タイトル："Educational and Research Applications of Generative AI-Assisted Development of Various Computer Graphics Programs"
・関連リンク（IEVC 2026 公式プログラム）：
https://www.iieej.org/en/ievc/ievc2026/ievc2026-program-keynotes/
■主な最新論文一覧（プロメテックCGリサーチ研究員）
世界各地で開催される主要な国際会議において、シミュレーション、VR、AI認識など幅広い領域で当社の研究成果が採択・発表されています。
【ACM CHI 2026, 2026-4】
・著者：S. Seki, T. Ishikawa
タイトル："Quantifying Hit Feedback Preferences in 2D Action Games: A User-Adjustment Study of Visual and Temporal Parameters"
【IEEEVR2026, 2026.3.21-25】
・著者：T. Okamoto, M. Takeuchi, M. Sawayama, and Daisuke Iwai
タイトル："Shadowless Projection Mapping for Tabletop Workspaces with Synthetic Aperture Projector"
【IEVC2026, 2026.3.16-19】
・著者：Yuki Kimura, Yoshinori Dobashi
タイトル："Optimizing Terrain Shapes for Generating Desired Water Flows"
・著者：Sogo Inagaki, Yoshinori Dobashi
タイトル："Fast Rendering of Spotlight Beams with Complex Luminous Intensity Distributions"
【GRIVISAPP2026, 2026.3.9-11】
・著者：W. Kimura, T. Ishikawa
タイトル："GAINS: Gaussian-Adaptive Interaction for Nonlinear Scaling in VR Reach"
・著者：Y. Takahashi, T. Ishikawa
タイトル："Real-Time Walking-in-Place Recognition Using Multi-Point Inertial Sensors and a Lightweight CNN"
・著者：T. Suganuma, T. Ishikawa
タイトル："Effects of Music Tempo on Vection Perception in Virtual Reality Environments"
・著者：Y. Kokubu, T. Ishikawa
