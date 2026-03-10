【ドコモスマート保険ナビ】2026年3月最新版 火災保険おすすめ人気ランキング公開のお知らせ
2026年3月10日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp）を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村忠義）は、2026年3月10日（火曜）に2025年（10月～12月）の成約数をもとにした火災保険のおすすめ人気ランキングを公開いたしました。
＜概要＞
2025年（10月～12月）のトップ３は以下の通りです。（以下略称）
1位 ソニー損害保険株式会社：「新ネット火災保険」
2位 ジェイアイ傷害火災保険株式会社：「iehoいえほ（補償選択型住宅用火災保険）」
3位 三井住友海上火災保険株式会社：「GKすまいの保険」
※4位以降のランキングや保険会社ごとの詳細はランキングページにてご確認ください。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/ranking/
■『瞬間！比較見積もり』で火災保険を簡単比較！
ドコモスマート保険ナビでは「建物の構造」「築年数」「建物の所在地」の３項目を入力するだけで火災保険の補償内容と保険料を簡単にご確認いただける『瞬間！比較見積もり』を提供しております。
・火災保険『瞬間！比較見積もり』
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/easyhikaku/start.jsp?KEIJYOU=R&KOUZOU=H&KENCODE=13&CHIKUNEN=00
■保険選びに役立つコラムも掲載中
火災保険に最新のコラムは下記となります。古い家、マンションでも火災保険の契約は可能ですが、契約できる保険会社が限られるため、効率よく契約するコツをまとめました。
古い家、マンションでも火災保険の契約は可能：その方法について徹底解説｜ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/column/case016.html
住宅の購入やお引越し、加入している保険の更新などで火災保険をご検討される際は、ぜひドコモスマート保険ナビをご利用ください。これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険や新たなサービスを提案してまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
