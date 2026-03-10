この度、株式会社NAaNAでは東京都江東区の会社「株式会社イベントサービス」様のレンタルカタログサイトをレスポンシブWEB化リニューアルし、公開されました。
株式会社NAaNA（ナアナ）は、東京都江東区の会社「株式会社イベントサービス」様のレンタルカタログPCサイトをレスポンシブWEB化リニューアルし、2026年3月5日公開されました。株式会社イベントサービスは、主に各種イベントやパーティーを企画運営・様々なイベントアイテムのレンタルを行う、実績があり優良な会社です。
○様々なイベントアイテムをレンタル！
イベントサービスは企業イベントや地域イベントの企画・運営のお力になります。人が集まれば楽しい演出したいですね!おなじみの縁日屋台、射的や輪投げ、スポーツ系のストライクアウトやロディオマシン、カジノゲームや抽選機、会場を華やかに彩るLEDの装飾品など数多くのアイテムをレンタルしています。「イベントでこんなことをやりたい！」「こんなアイテム使ってみたい」などお気軽にご相談ください！
○主な事業内容
・レンタル事業部
様々なイベントアイテムをレンタル、レンタル１アイテムから、レンタル品を盛り込んだパーティーやイベントの企画運営まで行なっています。
・ＭＩＣＥ事業部
会議、表彰式、パーティ、コンベンションなど、企業のメッセージと目的を形にするMICEイベントを、企画から制作・運営までワンストップでプロデュース。
■「株式会社イベントサービス」レンタルカタログサイトのコンテンツについて
○デザイン
元気で明るくわくわく感のあるデザインです。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようグローバルナビゲーションなどの配置、表示方法に配慮しています。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○CMS導入
CMSを導入しニュースを更新しやすく設計しております。
○アイテムカテゴリー
アイテムはカテゴリーによって分かりやすく表示できます。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
○SNS連携
インスタグラムをホームページに連携しています。
○「株式会社イベントサービス」オフィシャルサイト
https://rental-catalogue.eventservices.co.jp/
ぜひ、株式会社イベントサービス レンタルカタログサイトをご訪問ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343767/images/bodyimage1】
■会社名
株式会社イベントサービス
○住所（東京本社）
〒135-0053
東京都江東区辰巳3-19-14
○TEL
03-3522-7511（代）
■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）
○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503
○お問合わせ
TEL：03-5851-8988
○ホームページ制作
https://naana.co.jp/
○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/
配信元企業：株式会社NAaNA
プレスリリース詳細へ