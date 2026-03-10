この度、株式会社NAaNAでは東京都江東区の会社「株式会社イベントサービス」様のレンタルカタログサイトをレスポンシブWEB化リニューアルし、公開されました。

株式会社NAaNA（ナアナ）は、東京都江東区の会社「株式会社イベントサービス」様のレンタルカタログPCサイトをレスポンシブWEB化リニューアルし、2026年3月5日公開されました。株式会社イベントサービスは、主に各種イベントやパーティーを企画運営・様々なイベントアイテムのレンタルを行う、実績があり優良な会社です。





■「株式会社イベントサービス」レンタルカタログサイトの内容一部紹介○様々なイベントアイテムをレンタル！イベントサービスは企業イベントや地域イベントの企画・運営のお力になります。人が集まれば楽しい演出したいですね!おなじみの縁日屋台、射的や輪投げ、スポーツ系のストライクアウトやロディオマシン、カジノゲームや抽選機、会場を華やかに彩るLEDの装飾品など数多くのアイテムをレンタルしています。「イベントでこんなことをやりたい！」「こんなアイテム使ってみたい」などお気軽にご相談ください！○主な事業内容・レンタル事業部様々なイベントアイテムをレンタル、レンタル１アイテムから、レンタル品を盛り込んだパーティーやイベントの企画運営まで行なっています。・ＭＩＣＥ事業部会議、表彰式、パーティ、コンベンションなど、企業のメッセージと目的を形にするMICEイベントを、企画から制作・運営までワンストップでプロデュース。■「株式会社イベントサービス」レンタルカタログサイトのコンテンツについて○デザイン元気で明るくわくわく感のあるデザインです。○ユーザビリティへの配慮ページ移動の際の容易さをアップするようグローバルナビゲーションなどの配置、表示方法に配慮しています。○Webアクセシビリティへの配慮レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。○CMS導入CMSを導入しニュースを更新しやすく設計しております。○アイテムカテゴリーアイテムはカテゴリーによって分かりやすく表示できます。○WEBセキュリティーへの配慮常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。○SNS連携インスタグラムをホームページに連携しています。○「株式会社イベントサービス」オフィシャルサイトhttps://rental-catalogue.eventservices.co.jp/ぜひ、株式会社イベントサービス レンタルカタログサイトをご訪問ください。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343767/images/bodyimage1】■会社名株式会社イベントサービス○住所（東京本社）〒135-0053東京都江東区辰巳3-19-14○TEL03-3522-7511（代）■ホームページ制作会社株式会社NAaNA（ナアナ）○所在地〒121-0813東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503○お問合わせTEL：03-5851-8988○ホームページ制作https://naana.co.jp/○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作https://pamphlet-design.com/

