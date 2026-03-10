この度、株式会社NAaNAでは東京都江東区の会社「株式会社イベントサービス」様のレンタルカタログサイトをレスポンシブWEB化リニューアルし、公開されました。

株式会社NAaNA（ナアナ）は、東京都江東区の会社「株式会社イベントサービス」様のレンタルカタログPCサイトをレスポンシブWEB化リニューアルし、2026年3月5日公開されました。株式会社イベントサービスは、主に各種イベントやパーティーを企画運営・様々なイベントアイテムのレンタルを行う、実績があり優良な会社です。

■「株式会社イベントサービス」レンタルカタログサイトの内容一部紹介

○様々なイベントアイテムをレンタル！
イベントサービスは企業イベントや地域イベントの企画・運営のお力になります。人が集まれば楽しい演出したいですね!おなじみの縁日屋台、射的や輪投げ、スポーツ系のストライクアウトやロディオマシン、カジノゲームや抽選機、会場を華やかに彩るLEDの装飾品など数多くのアイテムをレンタルしています。「イベントでこんなことをやりたい！」「こんなアイテム使ってみたい」などお気軽にご相談ください！

○主な事業内容

・レンタル事業部
様々なイベントアイテムをレンタル、レンタル１アイテムから、レンタル品を盛り込んだパーティーやイベントの企画運営まで行なっています。
・ＭＩＣＥ事業部
会議、表彰式、パーティ、コンベンションなど、企業のメッセージと目的を形にするMICEイベントを、企画から制作・運営までワンストップでプロデュース。

■「株式会社イベントサービス」レンタルカタログサイトのコンテンツについて

○デザイン
元気で明るくわくわく感のあるデザインです。

○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようグローバルナビゲーションなどの配置、表示方法に配慮しています。

○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。

○CMS導入
CMSを導入しニュースを更新しやすく設計しております。

○アイテムカテゴリー
アイテムはカテゴリーによって分かりやすく表示できます。

○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。

○SNS連携
インスタグラムをホームページに連携しています。

○「株式会社イベントサービス」オフィシャルサイト
https://rental-catalogue.eventservices.co.jp/

ぜひ、株式会社イベントサービス レンタルカタログサイトをご訪問ください。



■会社名
株式会社イベントサービス

○住所（東京本社）
〒135-0053
東京都江東区辰巳3-19-14

○TEL
03-3522-7511（代）

■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）

○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2　シャイン竹ノ塚503

○お問合わせ
TEL：03-5851-8988

○ホームページ制作
https://naana.co.jp/

○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/

