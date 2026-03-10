成人用寝袋市場：製品タイプ、断熱タイプ、温度評価、用途、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
成人用寝袋市場向けAIサーバー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.48%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、成人用寝袋市場調査レポートを発行・販売します。
「成人用寝袋レポート」では製品革新、消費者の期待、流通の進化が、成人用寝袋のデザインと市場の優先事項を再定義している状況を戦略的に発表を言及するほか、主要企業が材料革新・垂直統合・マルチチャネル戦略を駆使し、製品優位性・利益率拡大・顧客ロイヤルティを確保する方法を分析します。
世界の成人用寝袋市場規模は、2025年に4億3,816万米ドルと評価され、2026年の4億6,923万米ドルから2032年には7億2,632万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1940027-adult-sleeping-bag-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 成人用寝袋市場：製品タイプ別
第9章 成人用寝袋市場断：熱材タイプ別
第10章 成人用寝袋市場：温度評価別
第11章 成人用寝袋市場：用途別
第12章 成人用寝袋市場：流通チャネル別
第13章 成人用寝袋市場：地域別
第14章 成人用寝袋市場：グループ別
第15章 成人用寝袋市場：国別
第16章 米国の成人用寝袋市場
第17章 中国の成人用寝袋市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・成人用寝袋市場における製品革新の影響は何ですか？
製品の進化は、単純な保温機能を超え、洗練された人間工学、性別に応じた形態、モジュール式構造、トレイサブルな断熱材源への重視へと進んでいます。
・成人用寝袋市場における消費者の期待はどのように変化していますか？
消費者は高性能な技術的特徴と持続可能性の証明を同時に求めるようになっています。
・2025年に実施された関税変更が成人用寝袋市場に与えた影響は何ですか？
関税措置は累積的な影響をもたらし、メーカー、流通業者、小売業者は調達戦略、価格設定枠組み、在庫管理の再評価を迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
