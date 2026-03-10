第１弾！最大2泊無料宿泊が当たるチャンス 「RISE HOTEL SHINJUKU」オープン記念Spring Campaignを開催 ― 応募方法などキャンペーン詳細は2026年3月19日公開予定 ―
2026年3月吉日
梅松株式会社（本社：東京都中央区）は、RISE HOTEL SHINJUKU（所在地：東京都新宿区）のホテルのオープンを記念し、抽選で最大2泊の無料宿泊が当たる「Spring Campaign」を開催いたします。
本キャンペーンでは、RISE HOTEL SHINJUKUの特別な宿泊体験をより多くの方にお楽しみいただくため、抽選で当選された方に最大2泊の無料宿泊をプレゼントいたします。キャンペーンは、毎月１回ずつ第3弾まで開催します。
新宿という都市の中心にありながら、心地よい滞在と新しいホテル体験を提供するRISE HOTEL SHINJUKU。その魅力を体験できる特別な機会となります。
キャンペーンの応募方法や詳細は2026年3月19日に公開予定です。
最新情報は、RISE HOTEL SHINJUKUの公式SNSにて発信いたします。
ぜひこの機会に、公式SNSをフォローして続報をお待ちください。
◆各種SNS
・Instagram ： https://www.instagram.com/risehotel.series/
・Facebook ： https://www.facebook.com/profile.php?id=61585153172603
・TikTok ： https://www.tiktok.com/@risehotel_series
・X（旧Twitter） ： https://x.com/RISE_HOTEL2025
◆SpringCampaign 概要
・キャンペーン名
RISE HOTEL SHINJUKU Spring Campaign
・賞品
抽選で最大2泊の無料宿泊
・詳細公開日
2026年3月19日
・参加方法
応募方法・参加条件は、3月19日に公式SNSにて発表予定
◆施設概要
名称 ：RISE HOTEL SHINJUKU
所在地：東京都新宿区歌舞伎町二丁目8番3号 BOAMAXビル
客室数：全12室
開業日：2026年2月
https://www.rise-hotel.com/
◆会社概要
会社名 ： 梅松株式会社
住所 ： 東京都中央区銀座四丁目8番13号 銀座蟹睦会館601
https://umematsu.co.jp/
