自動車用外観化学 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月05に「自動車用外観化学市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用外観化学に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用外観化学市場の概要
自動車用外観化学 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用外観化学 市場規模は 2035 年に約 528 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用外観化学 市場規模は約 327 億米ドルとなっています。自動車用外観化学 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用外観化学の市場シェア拡大は、世界的な自動車保有台数の増加と車両保有台数の拡大、そして車両の美観への関心の高まりによるものです。当社の分析によると、世界の自動車生産台数は2023年に約93百万台に達し、そのうち中国が最大の生産台数となる見込みです。車両台数の増加に伴い、洗浄、研磨、保護用化学薬品の需要は大幅に増加しています。
自動車用外観化学に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-appearance-chemicals-market/113760
自動車用外観化学品に関する市場調査では、自動車アフターマーケットの急速な拡大と、コーティング技術、ポリマー、ナノテクノロジーの進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これに加え、DIYカーケアのトレンドとデジタル化の進展も市場の成長を支えています。
しかし、持続可能な処方の開発に向けた多額の設備投資と原材料価格の変動の激化により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
自動車用外観化学市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用外観化学 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用外観化学 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、流通チャネル別、車両タイプ別、と地域に分割されています。
自動車用外観化学市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-113760
車種別に見ると、自動車用外観化学市場は乗用車、商用車、オートバイ、その他に分類されています。このうち、高級車や最上級クラスの乗用車への需要の高まりにより、乗用車セグメントは予測期間中に65%のシェアを占めると予想されています。欧州自動車メーカーの分析によると、乗用車の世界販売台数は74.6百万台に達しました。洗車、コーティング、ワックスがけ、内装ケア製品の継続的な需要、そしてDIYカーケアや小売製品の販売の継続的なトレンドといった他の要因も、このセグメントの成長を牽引しています。
自動車用外観化学の地域市場の見通し
自動車用外観化学 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。アジア太平洋地域は、中国、インド、韓国、日本における自動車保有台数の増加と、自動車製造およびアフターマーケットサービスの急速な拡大により、予測期間中に34%という最大の収益シェアを占め、6.2%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。さらに、自動車の美観に対する意識の高まりにより、高度な外観化学品の需要が高まっています。
