株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓）が開発・提供する倉庫受付業務効率化システム「ラピロジ」が、令和7年12月5日に商標権を取得しました（登録商標第6993748号）。

物流現場に根付いていた非効率を出発点に

ラピロジは、長年にわたり物流業界で常態化していた課題を解決するために生まれたシステムです。

物流業界で常態化していた課題

・担当者への受付業務の集中・ドライバーの長時間待機・紙・電話に依存したアナログ管理

「ITの力で倉庫受付をもっと簡単に」というコンセプトのもと、単なるデジタル化にとどまらず、現場の業務フロー全体を構造的に捉え直した点が高く評価されています。

・倉庫に到着したドライバーが自ら受付を完了できる流れ・待ち時間や呼び出し状況を可視化する運用設計・受付～呼び出し～入庫までを一連で管理する仕組み

受付から呼び出し、入庫までを一連で管理する仕組みによって、現場の負荷を根本から軽減します。特定の担当者のスキルや経験に頼らず、誰でも安定して回せる受付体制を実現することで、慢性的な人手不足が続く物流業界の構造的な課題にアプローチしています。

導入現場で実感されている変化

ラピロジを導入した物流現場では、業務効率と現場環境の両面で目に見える変化が生まれています。担当者の負担軽減だけでなく、ドライバーの労働環境改善にも直結する点が、多くの現場から支持を集めている理由です。

・受付対応のために常駐していた人員が不要になった・ドライバーからの問い合わせが大幅に減少した・待機時間が可視化されたことでクレームが減った・データをもとに業務改善の議論ができるようになった

物流業界の2024年問題をはじめ、物流業界全体で労働環境の改善と業務効率化が急務となる中、ラピロジは現場の「当たり前」を着実に変えつつあります。

今後の展望

受付という入口から物流全体の流れをスムーズにする第一歩として、ラピロジはこれからも進化を続けていきます。現場の声をもとに機能開発を継続し、倉庫運営のさらなる効率化・省人化に貢献してまいります。

導入予定機能

・入出庫の予約機能・コンテナ管理

サービス詳細・お問い合わせ

ITの力で、倉庫受付をもっと簡単に。

『ラピロジ』：https://rapilogi.cloud/

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission: DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営

https://quin-que.net/