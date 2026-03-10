バナー





2026年3月10日,香港 Game Source Entertainment(GSE)は、韓国のインディー開発スタジオLightersgamesが開発した3Dポータルライクパズルプラットフォーマー『THANKS, LIGHT.』を、2026年9月にPlayStation(R)5とSteamにて正式リリースすることを発表いたします。無料試遊版は今Steamにて配信中です。本作の特徴は懐中電灯で光を操り、想像力を駆使して物体を2Dと3Dの形態に切り替えことです。この幾何学と物理が融合したパズルをまみれたリミナルスペース(Liminal Space)で冒険しましょう。









■あらゆる形の裏側には真実が潜む……

『THANKS, LIGHT.』は、韓国のインディーゲームスタジオ「Lightersgames」が手掛けるデビュー作となります。本作は、『Portal』や『Superliminal』、『Viewfinder』、『The Talos Principle』といった名作の系譜を受け継ぐ、一人称視点のパズルプラットフォーマーです。そのルールは極めてシンプル。光を当てると影が立体的なオブジェクトへと変わり、光が吸収されると再び平面の影へと戻ります。本作の特徴の一つは、複雑なチュートリアルが存在しないことです。プレイヤーご自身の観察、推測、さまざまな角度から試行錯誤しながら、自分のゲームルールを発見し理解していきます。そうすることで、より自然に謎解きやゲームの世界観へと没入できるようになっています。





本作は、韓国最大級のインディーゲームの祭典「INDIECRAFT」において2度の受賞を果たし、東京ゲームショウ2025の「Selected Indie 80」にも選出されております。現在はSteamにてゲームの無料試遊版が配信中です。ぜひこの「完璧」を目指して世界に足を踏み入れ、光と影、次元、そして知覚の狭間で隠された真実を解き明かしてください。









『THANKS, LIGHT.』初プロモーションビデオ： https://youtu.be/0NM0H0DTEBs





画像1

画像2

画像3

画像4

画像5





公式チャンネル・コミュニティー

『THANKS, LIGHT.』Steam ： https://store.steampowered.com/app/2544740/THANKS_LIGHT/

『THANKS, LIGHT.』(Demo) Steam： https://store.steampowered.com/app/3276550/THANKS_LIGHT__DEMO/

『THANKS, LIGHT.』Discord ： https://discord.gg/5csZ7V5R





GSE STEAM 公式YouTubeチャンネル ：www.youtube.com/@GSESteam

GSE STEAM 公式 X ：https://x.com/GseSteamJP





今すぐ『THANKS, LIGHT.』とGSE STEAMの公式アカウントをフォローして、最新のSTEAMゲーム情報を手に入れよう！









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/gamesource_ent

YouTube GSE チャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

GSE JP公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp









■製品情報

タイトル ： THANKS, LIGHT.

対応機種 ： PlayStation(R)5、Steam

発売日 ： 2026年9月

ジャンル ： 3Dポータルライクパズルプラットフォーマー

プレイ人数 ： 1

表示対応言語： 日本語／英語 / 中国語(簡体字、繁体字)／韓国語／ドイツ語／

タイ語／スペイン語／ロシア語／カタルーニャ語／ポルトガル語／

フランス語／トルコ語／オランダ語／イタリア語／デンマーク語／

フィンランド語／ギリシャ語／ポーランド語／スウェーデン語／

ウクライナ語／ヒンディー語／インドネシア語／ベンガル語／アラビア語

開発元 ： Lightersgames

発売元 ： Game Source Entertainment

CERO ： 未定

権利表記 ： (C) 2026 Lightersgames Co.,Ltd. All Rights Reserved. THANKS,LIGHT.(TM) is a trademark of Lightersgames Co.,Ltd. Published by Game Source Entertainment.