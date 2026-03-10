静岡県は、県内各地を舞台とするアニメ作品のモデル地をまとめた「静岡県アニメモデル地マップ」を新たに作成するとともに、特設WEBサイトをオープンしました。本マップは、2026年3月10日(火)より県内各所で配布を開始し、アニメ作品と連携した静岡県の魅力の発信により、県内への観光誘客や周遊促進を目指します。





特設WEBサイト： https://shizuoka-anime.com





静岡県アニメモデル地マップ





■アニメ作品ゆかりの地を訪れる観光需要拡大と静岡県の取り組み

近年、アニメ作品の舞台となった地域を実際に訪れる動きが国内外で大きな注目を集めています。アニメファンが作品の世界観を体感するために現地を訪れることで、地域の観光振興や経済活性化に寄与する事例が全国各地で増加。さらに、作中に登場する場所がSNSで話題となることで、ファン同士の情報共有や現地での交流も活発化しています。





静岡県内でも、近年多くのアニメ作品が県内各地を舞台に描かれています。例えば、世界的な人気を誇る『シン・エヴァンゲリオン劇場版』や、アウトドアブームの火付け役となった『ゆるキャン△』、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』、そして若者を中心に根強い人気を持つ『ラブライブ！サンシャイン!!』など、幅広い世代に親しまれている作品が静岡県を舞台にしています。





こうした背景から、ファンや観光客が各作品の様々なモデル地を巡ることができるよう、これらのアニメ作品のモデル地を一つにまとめた「静岡県アニメモデル地マップ」を制作しました。アニメファンはもちろん、旅行やおでかけが好きな方々にも静岡県の新たな魅力を発見していただくことを目的としています。アニメを通じて地域の文化や自然、歴史に触れていただくことで、静岡県全体の活性化につなげていきたいと考えています。









■4作品を網羅した静岡県独自のモデル地マップと特設サイト

今回完成した「静岡県アニメモデル地マップ」では、静岡県を代表する4つのアニメ作品『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『ゆるキャン△』『ちびまる子ちゃん』『ラブライブ！サンシャイン!!』の主なモデル地17箇所を厳選して掲載しています。





【マップの特徴】

マップはA3サイズを二つ折りにしたA4仕上がりの4ページ構成で、持ち運びやすく見やすい仕様です。地元住民や観光客が気軽に手に取れるよう、各モデル地や観光案内所などで配布し、アニメファンはもちろん、観光客や家族連れにも静岡県の新たな楽しみ方を提案します。

各モデル地では、作品ごとの印象的なシーンや背景を紹介しており、現地を訪れることで、作品の場面と現実の風景が重なる体験をお楽しみいただけます。





【特設WEBサイトも同時オープン】

また、マップと連動した特設WEBサイト( https://shizuoka-anime.com )も同時にオープンしました。サイトでは、各モデル地の詳細な紹介やアクセス情報、現地での楽しみ方、今後予定されているアニメ関連イベントやキャンペーン情報などを随時発信していきます。スマートフォンからも閲覧しやすく、現地でのナビゲーションツールとしても活用いただけます。





キービジュアル





■「静岡県アニメモデル地マップ」概要

【モデル地マップ配布開始日】

2026年3月10日(火)





【配布場所(主な市町・施設)】

浜松市 ：渚園キャンプ場、天竜浜名湖鉄道 天竜二俣駅

島田市 ：蓬莱橋897.4茶屋

川根本町：川根本町まちづくり観光協会

静岡市 ：ちびまる子ちゃんランド、追分羊かん本店、

静岡県庁東館2F県民サービスセンター、

清水駅前銀座商店街振興組合事務局

富士宮市：寄って宮観光案内所

沼津市 ：沼津観光協会、三の浦総合案内所

西伊豆町：西伊豆町観光協会





【マップ仕様】

A3二つ折りA4仕上がり4頁 15,000部発行





【収録作品】

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『ゆるキャン△』『ちびまる子ちゃん』

『ラブライブ！サンシャイン!!』





【モデル地数】

17箇所





【特設WEBサイトURL】

https://shizuoka-anime.com









(C)カラー (C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト (C)あfろ・芳文社/野外活動委員会 (C)さくらプロダクション/日本アニメーション (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!