近畿大学水産研究所（本部：和歌山県白浜町）と新潟県立海洋高等学校（新潟県糸魚川市、以下 海洋高校）は、ノドグロの安定した種苗（稚魚）生産技術の確立をめざし、共同で飼育研究を行っています。今年も地元漁業者の協力のもと、人工ふ化から育成した稚魚約1,500尾を新潟県糸魚川市筒石沖に放流します。【本件のポイント】●近畿大学水産研究所と海洋高校が連携し、地元漁業者の協力のもとノドグロ稚魚を糸魚川市筒石沖に放流●3度目となる今年はより高い放流効果を期待して、昨年までよりも1年間長く飼育して大きく育った令和6年（2024年）産の稚魚約1,500尾を放流予定●継続した放流と種苗のさらなる安定生産に向けた技術改善や、最適な放流方法の検討、放流効果の確認を行う【本件の背景】ノドグロは標準和名をアカムツといい、「白身のトロ」と呼ばれるほど味が良いとされる高級魚です。近畿大学水産研究所富山実験場（富山県射水市）では、平成27年（2015年）にノドグロの飼育研究を開始し、平成28年（2016年）10月に人工ふ化に成功しました。そこから完全養殖を目標に人工ふ化稚魚の量産化をめざして研究を進め、令和4年（2022年）には約10,000尾の種苗生産に成功。3歳魚となった令和7年（2025年）8月から産卵を試み、人工授精を経て同年10月6日に世界初の完全養殖に成功しました。一方、海洋高校では、新潟県のノドグロ資源の保全を目標に、生徒の探究学習のテーマの一つとして、ノドグロの種苗生産に関する研究活動を行ってきました。平成30年（2018年）、養殖技術向上とノドグロの初期飼育や飼料に関する技術交流を目的に、近畿大学水産研究所と「アカムツ等の養殖および種苗生産に関する高大連携協定」を締結。令和元年（2019年）には高校として世界初の人工授精と45日齢までの飼育に成功しており、令和5年（2023年）以降は継続して稚魚の生産に成功しています。なお、研究の根幹である天然ノドグロの採卵の際には、上越漁業協同組合筒石支所（新潟県糸魚川市）の漁業者に特別操業をしていただくなど、多大なご協力をいただいています。【本件の内容】資源保全を目的としたノドグロ稚魚の放流は、令和6年（2024年）3月に約8,000尾、令和7年（2025年）3月に約37,000尾を放流し、今回で3回目となります。3度目となる今年はより高い放流効果を期待して、昨年までよりも1年間長く飼育して大きく育った令和6年（2024年）産の稚魚約1,500尾を放流します。今回放流する約1,500尾の稚魚は、令和6年（2024年）9月に人工授精し、近畿大学水産研究所富山実験場および海洋高校で飼育した後、放流に向けて海洋高校で中間育成した個体で、完全養殖魚ではありません。今後も、継続した放流と種苗のさらなる安定生産に向け、技術改善や最適な放流方法の検討、放流効果の確認を行います。なお、今年4月にも海洋高校の実習として令和7年（2025年）9月産の稚魚約5,000尾の放流を予定しています。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月17日（火）9：00～14：00集合場所 ：新潟県立海洋高等学校 栽培漁業臨海実習棟（能生漁港内）※【会場案内】参照 （新潟県糸魚川市大字能生小泊、日本海ひすいライン「能生駅」より徒歩約30分）参加予定 ：近畿大学水産研究所 所長、富山実験場 場長、教授 家戸敬太郎 近畿大学水産研究所富山実験場 技術職員 中村尚隆 新潟県立海洋高等学校 教諭 増田真之介 新潟県立海洋高等学校 生徒18人放流魚数 ：令和6年（2024年）産ノドグロ 全長約10cm、約1,500尾スケジュール： 9：00～11：00 ノドグロ及び水槽の積込み作業 11：00～12：30 1隻目出港・放流及び2隻目への積込み作業 12：30～13：30 2隻目出港・放流 13：30 帰港次第終了※悪天候の場合、4月中旬に延期予定です。【会場案内】

集合 ：新潟県立海洋高等学校 栽培漁業臨海実習棟（能生漁港内）住所 ：新潟県糸魚川市大字能生小泊最寄駅 ：日本海ひすいライン「能生駅」より徒歩約30分【関連リンク】水産研究所https://www.kindai.ac.jp/rd/research-center/aqua-research/