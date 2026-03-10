―高度な技術を必要とするWeb制作案件への対応を強化し、制作会社の提案力向上と受注拡大を支援―

リリース概要

Webシステム開発・技術コンサルティングを行う株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓、以下「クインクエ」）は、Web制作会社向け技術支援サービスの提供体制を強化したことを発表しました。これにより制作会社が直面する、API連携・クラウド構築・セキュリティ対応など高度な技術要件を含む案件への対応力を大幅に向上させ、提案段階からの技術支援と実装までを一貫してサポートできる体制が整いました。

支援体制強化の背景

近年、Web制作におけるクライアント要求は急速に高度化しています。従来のWebデザインや静的HTML・CMS制作だけでなく、

・外部サービスとのAPI連携・データベースとCMSの複雑な連携・AWS等のクラウドインフラ設計・WAF・DNSなどセキュリティ要件への対応

など、制作会社単独では対応が難しい領域が急増しています。

その一方で、技術リソースの不足により「提案したくても実装リスクが高く受注できない」という声も多く、制作会社の機会損失が課題として浮き彫りになっていました。クインクエはこうした現状を受け、制作会社の"技術部門"として機能するサポート体制をさらに拡充しました。

Web制作会社向け技術支援サービス強化のポイント

① 提案段階からの技術アドバイス

制作会社がクライアントに提案する前の段階から、技術要件定義・実現性調査・リスク評価・概算見積などをサポート。「技術的にできるか分からない」状態での提案を避け、受注率向上に寄与します。

② API・クラウド・セキュリティなど高度領域の実務支援

実装フェーズでは、以下のような専門領域を代行または共同で対応します：

・API連携設計・実装・AWS等クラウド環境構築・WAF・SSL・DNS・CDN等のセキュリティ対策・データベース/管理画面の設計・業務システムとの連携

制作会社が不得手とする領域を補完し、技術的に安心できる体制を整備。

③ 制作会社のブランドを守る"パートナー"として徹底サポート

クインクエは制作会社の実績や顧客関係を損なわないよう、「技術パートナー」として活動。制作会社のブランドのまま受注し、納品することが可能です。

④ 単発支援・継続契約のどちらにも対応

特定プロジェクトのみのスポット参画から、長期的な技術支援・顧問契約まで柔軟に選べます。開発部門を持たない制作会社でも、安定的に高度案件を扱えるようになります。

想定される利用例

・高難度の要件定義が含まれる案件で、仕様整理から同行してほしい・API連携や業務システム連携の技術判断ができず、提案に不安がある・サーバー・クラウド設計ができる人材が不足している・制作キャパシティが逼迫していて、信頼できる外部技術者に任せたい

制作会社はコア業務であるデザイン・UI/UX・フロント制作に集中でき、技術面の不安を解消しながら受注拡大を図れます。

サービス概要

サービス名： Web制作会社向け技術支援サービス対象：Web制作会社 / デザイン会社提供内容：

・技術要件の整理・提案支援・API設計・システム連携・クラウド（AWS等）の設計・構築・セキュリティ要件対応・データベース設計・開発・技術顧問・継続支援

サービス詳細ページhttps://quin-que.net/lp/web-partner/

株式会社クインクエについて

Mission: DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営