ロボットへの不安、ロボットが最も目につかない場所で高まることがHexagonの新たなグローバル調査で判明

ロンドン, 2026年3月10日 /PRNewswire/ -- 測定技術の世界的リーダーであるHexagonの新たなグローバル調査により、ロボットに対する人々の受け止め方には世界各地で大きな違いがあることが明らかになりました。ロボット・ジェネレーション調査 は、9つの主要市場にわたる18,000人の参加者を対象としており、ロボットに対する不安は、日常生活の中でロボットの存在が最も見えにくい場面で最も強くなることを示しています。

9つの主要市場全体で見ると、英国はロボット不安が最も高く、成人の52%が、ロボットと関わったりロボットと一緒に働いたりすることを考えると、何か問題が起こるのではないかと不安を感じると答えています。これに対して、韓国の成人の不安は最も低く、わずか29%にとどまっています。

ロボットに対する不安ランキング

ロボットについて考えたときに「何かうまくいかないかもしれない」と不安を感じると答えた成人の割合

1. イギリス - 52%

2. アメリカ - 45%

3. ブラジル - 45%

4. ドイツ - 44%

5. 中国 - 44%

6. インド - 42%

7. スイス - 39%

8. 日本 - 35%

9. 韓国 - 29%

この調査は、不安のレベルが日常生活でロボットに接する度合いと密接に関係していることを示唆しています。例えば、英国の成人は、実生活でロボットを見たり使ったりしたことがある割合が最も低く（30%）、不安を感じている割合は最も高くなっています（52%）。興味深いことに、AIについて尋ねると、英国の成人の61%が過去3か月以内にAIを使用したことがあると答え、56%がAIチャットボットをロボットだと考えていると答えました。これは、日常生活にすでに溶け込んでいるソフトウェアベースの技術ではなく、物理的なAIについて考えるときに、人々の不安が大きく高まることを示唆しています。

一方、中国の成人は、ロボットを見たり使ったりしたことがある割合が最も高く（75%）、ロボットの将来的な可能性に対する期待も最も高くなっています（81%）。中国では、成人の90%が過去3か月間にAIを利用したことがあり、76%がAIチャットボットを「ロボット」だと考えています。

状況に左右されるロボットへの不安

この調査結果は、人々が一様に「反ロボット」なのではないことを強く示しています。むしろ、人々の受け止め方は、場所やロボットに期待される役割と密接に結びついています。ロボットが明確で実用的な問題を解決していると受け止められると、人々の安心感は大きく高まります。

そのため、成人は、作業内容が明確で安全基準もよく理解されている工場や倉庫でロボットが使われることに最も安心感を示しており（63%）、これに対して家庭では46%、教室では39%にとどまっています。また、危険な作業や身体的負担の大きい作業を担うロボットへの支持も最も高く、こうした場面におけるロボットの主な利点として、回答者の半数が安全性の向上（50%）と生産性の向上（51%）を挙げています。

興味深いことに、これは、人々が最も懸念しているのは雇用の喪失や機械の「暴走」だという一般的な見方が、実際には人々にとって最大の懸念事項ではないことを示しています。むしろ、不安の最大の要因はセキュリティです。

職場でロボットの利用が拡大することで最も心配なことは何かという質問に対し、成人の過半数（51%）が、ロボットがハッキングされたり悪用されたりしてデータやシステムが危険にさらされるリスクを挙げています。これは、物理的な故障や危害に対する懸念（41%）や、雇用が置き換えられることへの懸念（41%）を上回っています。

ロボットへの不安を軽減する鍵

Hexagonによれば、この調査結果は、社会的信頼を築くための明確な道筋を示しています。それは視認性、目的、コントロールです。

HexagonのCTOであるBurkhard Boeckem氏は次のように述べています。「人々は『ロボット工学』について単一の抽象的な議論をしているわけではありません。人々は、さまざまな形のロボットがどこに存在すべきか、何をすべきか、そしてどのように安全に管理されるべきかについて、実際的な判断を下しています。ロボットが目に見えない、よくわからない、人間のコントロールの及ばない存在に感じられると、不安が増大するのです」。

この調査は、ロボットが人間と安全に並んで働き、明確に定義された役割を担い、データや意思決定に関して強固な保護措置が講じられていることを人々が確認できれば、ロボットへの不安は和らぐことを示唆しています。

Boeckem氏 はさらに、次のようにコメントしています。「信頼は、経験と明確な境界線によって築かれるものです。ロボットが何のためにあるのか、そして何のためにあるのではないのかを人々が理解すれば、信頼は後からついてくるのです。」

信頼

「AIを信頼するかどうかだけではなく、どのようなツールが何のために使われているのかという点も重要です。子どもの学習を支援するロボットは、防衛で使われるAIシステムとは大きく異なりますが、私たちはしばしばそれらを同じものとして語っています」と道徳心理学の准教授のDr Jim Everettは述べています。さらに、言葉を続けます。「私たちが育むべきなのは適切な信頼、あるいは適切な依拠であり、人々が、あるシステムがいつ役に立ち、いつ注意すべきかを明確に理解している状態です。」

「人々が実際にロボットと接すると、特にそれが小型で親しみやすいものであれば、その恐れはしばしば薄れていきます。『なんだ、世界征服をするわけではないのか』と人々が思うのが聞こえてくるかのようです。実際に接することで、対話のあり方は非常に早く変わります。」ロボティクス分野の研究員であるMichael Szollosy は次のように述べています。「科学者やエンジニアは、人々にこの取り組みに共に参加してもらいたいのであれば、なぜこうした技術が存在するのか、そして実際に何のためにあるのかを説明する責任があります。人々を置き去りにすれば、対抗する語りが定着してしまい、いったんそうなると元に戻すのは非常に難しくなります。」

方法論：

Hexagon Robot Generation調査は、米国、英国、ドイツ、スイス、日本、韓国、中国、ブラジル、インドにおいて、成人9,000人と8歳から18歳までの子ども9,000人を対象に実施されました。この調査は、2025年10月から11月にかけて、Hexagonに代わってVitreous Worldが実施しました。

「ロボット」とは、この文脈では、完全に自律して、または人間の指導のもとでタスクを遂行できる機械を意味します。これらのタスクはあらかじめプログラムされていることもあれば、ロボットが独自に行動することもあります。例えば、製品を製造する機械、商品を配達する機械、家庭内で支援を行う機械などが含まれます。それらが常に人間のような見た目をしているとは限りません。

