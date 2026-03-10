キッズ＆ファミリー かわいいパフォーマンスはっぴょうかい 2026出演者エントリー受付中・全国各地のフェスタで予選実施

株式会社エンファム

国内最大規模の親子フェスタを開催する株式会社エンファム.（東京本社：東京都港区、福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 光太郎）は、キングレコード株式会社（すく♪いく）の協力のもと、一般キッズ向けの発表会企画「キッズ＆ファミリーかわいいパフォーマンスはっぴょうかい 2026」の出演者エントリーを開始いたしました。各地のリトル・ママフェスタ会場にて予選を実施し、予選を通過したチームは、2026年7月25日（土）パシフィコ横浜で開催される「リトル・ママフェスタ スペシャルver.」のステージに出演する権利を獲得できます。子どもたちの「はじめての大舞台」を、リトル・ママが全力で応援します。

＜公式サイト＞ https://festa.l-ma.co.jp/kingrecords2026happyoukai(https://festa.l-ma.co.jp/kingrecords2026happyoukai?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202603)

■「かわいいパフォーマンスはっぴょうかい 2026」とは？

キッズ＆ファミリーかわいいパフォーマンスはっぴょうかい 2026

「かわいいパフォーマンスはっぴょうかい」は、国内最大級の親子フェスタ「リトル・ママフェスタ」のステージを舞台に、0歳～12歳のキッズが輝くチャンスを届ける参加型発表会企画です。ダンス、歌、楽器演奏などジャンルは一切不問です。

大人（中学生以上）はファミリーでの参加に限り出演可能です。予選は全国各地のリトル・ママフェスタ会場で実施され、通過チームはキングレコード（すく♪いく）協力のもと、年に1回開催される「リトル・ママフェスタ スペシャルver.」の大舞台でパフォーマンスする権利を獲得できます。

2026年のスペシャルver.は2026年7月25日（土）パシフィコ横浜での開催を予定しており、現在、各地予選への出演者を広く募集中です。

■エントリー・予選について

エントリーをいただきました各地のリトル・ママフェスタ会場にて予選を実施します。エントリー方法や予選の日程・会場の詳細については、公式サイトよりご確認ください。なお、予選の開催がない県にお住まいの方は、動画審査でのエントリーが可能です。



▼エントリー・募集要項詳細はこちら▼

＜みんなが主役！のポイント＞

■ファイナルイベント概要

リトル・ママフェスタとは

- ジャンル不問！ダンス、歌、演奏、表現あそび、ファミリーパフォーマンスなど「かわいい」「楽しい」と感じられる内容であればジャンル不問- 0歳～12歳（小学生）が対象。ファミリーでの参加なら大人（中学生以上）も出演OK- 予選通過チームはパシフィコ横浜という大舞台へ！本格的なステージ経験が叶います- キングレコード（すく♪いく）協力のもと、子どもたちの笑顔と夢を全力でサポート- イベント名：リトル・ママフェスタ スペシャルver. 2026（かわいいパフォーマンスはっぴょうかい ファイナル）- 開催日時：2026年7月25日（土）- 会場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）- 対象年齢：0歳～12歳（小学生） ※大人（中学生以上）はファミリーでの参加に限り出演可- ジャンル：不問（ダンス・歌・楽器演奏・パフォーマンスなど）- 主催：リトル・ママフェスタ実行委員会／株式会社エンファム.- 協力：キングレコード株式会社（すく♪いく）

「リトル・ママフェスタ」は、『ママたちが集まる場所をつくる』という想いを原点に、これから出産を迎える方や、現在子育てをしている方はもちろん、子育てに関わるすべての人に向けた、「出会う」「学ぶ」「遊ぶ」がぎゅっと詰まった国内最大級の親子フェスタです。

北海道から沖縄まで全国の主要都市で開催され、年間65回を超える開催数は、親子フェスタとして日本一の規模（自社調べ）。年間30万人以上のママ・パパが来場しています。

株式会社エンファム.について

世界中の子どもたちを笑顔にするエンタメディア企業として、子育て世帯を中心にメディア事業を展開。国内最大級子育てイベント「リトル・ママフェスタ(https://event.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202603)」、世界展開中の「Kawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202603)」、人生100年時代をテーマにしたバブル世代向けの「bjbCOLLECTION(https://bjbcollection.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202603)」など多彩なイベントを企画・運営し、年間のイベント開催数は70回を超えています。また、SNS運用代行を中心としたファンマーケティング事業や、子育てをキャリアに変える「リトル・ママビジネススクール(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202603)」の運営をしています

株式会社エンファム.

代表取締役：森 光太郎

東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス：〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立：2001年12月25日

https://enfam.jp/

【報道関係者様のお問い合わせ・取材申込み】

株式会社エンファム.広報担当：marketing@l-ma.co.jp

※現地イベントの写真素材提供、オンライン取材も受付中