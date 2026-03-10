伸和技研初の顔認証導入マンション　ミガログループ、DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」) と株式会社伸和技研（本社：東京都中野区、代表取締役：熊谷 善徳、以下「伸和技研」）は、伸和技研が開発する「グランピア中野坂上」「グランピア四谷」に、ミガログループのDXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」の導入が決定したことを、お知らせいたします。

伸和技研としては2025年11月に完成した「グランピア中野坂上」が初の顔認証導入物件となります。

■ 「グランピア中野坂上」「グランピア四谷」への「FreeiD」導入の経緯

グランピア中野坂上は、都心近接でありながら落ち着いた住環境と生活利便性が調和する東京都中野区に位置する地上3階建の賃貸マンションです。駅周辺には飲食店や日常施設が揃い、快適な都市生活を支える環境が整っています。

グランピア四谷は、歴史と文化が息づく街並みに洗練された都心の魅力が加わる東京都新宿区に位置する地上4階建ての賃貸マンションです。複数路線が利用可能で、ビジネス・生活の双方で高い利便性を誇るエリアです。

今回、ミガログループのDXYZは両物件のエントランスに顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。

伸和技研とミガログループのDXYZは、今後も居住者にとっての快適性を高めるとともに、物件としての魅力向上・価値創出を目指してまいります。

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年2月末時点FreeiD導入344棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、顔認証決済「FreeiD Pay」※1やマイナンバーカード連携サービス※2も実証事業を進めています。

※1 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※2「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

■「グランピア中野坂上」 物件概要

・所在地：東京都中野区中央1-32-3

・交通：東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅 徒歩2分、東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩14分、JR総武線「東中野」駅 徒歩15分

・戸数：18戸

・間取：1K ～ 1LDK

・竣工時期：2025年11月

■「グランピア四谷」 物件概要

・所在地：東京都新宿区大京町11-32

・交通：東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩8分、JR中央・総武線「信濃町」駅 徒歩9分、都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩9分、JR中央・総武線「千駄ヶ谷」駅徒歩13分、東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩14分

・戸数：14戸

・間取：1LDK ～ 2LDK

・竣工時期：2026年1月

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【株式会社伸和技研 会社概要】

代表者：代表取締役 熊谷 善徳

本社：東京都中野区東中野４丁目６-２

事業内容： マンション開発

企業HP：https://bk35jtpr7.jbplt.jp/

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

企業HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP： https://www.migalo.co.jp/