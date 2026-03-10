ステラボーテの初のヘアケアシリーズが満を持してデビュー。当社史上初のLLLT（低出力レーザー）を搭載したヘアドライヤー「Shine Rebirth Hair Dryer JEWEL」を発売。

株式会社Kirala（シャインリバースヘアドライヤー ジュエル / 55,000円）

ビューティブランドSTELLA BEAUTE（ステラボーテ）は、2026年4月に同社の技術を集結したヘアケアシリーズ第一弾【Shine Rebirth Hair Dryer JEWEL（シャインリバースヘアドライヤー ジュエル）】を発売します。

“髪を宝石のように輝かせたい”という想いでJEWELと名づけたヘアケアシリーズの第一弾モデル「シャインリバースヘアドライヤー ジュエル」は、心地よい風で速乾を叶え、使うたびに髪の輝きが進化する次世代ドライヤーです。また、米国FDA認証/国内AGAクリニックなどで導入されている「LLLT（低出力レーザー）」を搭載。熱損傷を与えずに肌の細部まで光エネルギーを伝達するレーザーのため、髪はもちろん、頭皮や肌にもやさしくアプローチをし、速乾を叶えながらも、うるおいをキープします。

ブランド創立5年目を迎えるSTELLA BEAUTEの独自技術を惜しみなく盛り込んだ新機能ヘアドライヤーは、毎日のルーティンの必需品であるドライヤーにLLLTを採用することで、髪と頭皮を同時にケアし、美容にかける時間を短縮。無理なく日常的に、健やかなツヤ髪を育むことができます。

主要機能と技術構成

髪の美しさは、健康な頭皮から生まれます

当社史上初のLLLTで頭皮環境を整え、プラズマイオンとテラヘルツ波で髪にうるおいを

グラフェンによる遠赤外線でやさしく速乾

使うほど、内側から輝く髪へ

1．“当社史上初”LLLT搭載ヘアドライヤー

LLLTは、熱損傷を与えずに肌の細部まで光エネルギーを伝える技術です。

STELLA BEAUTEのブラシ型家庭用美容機器「レーザー＆EMS リフトブラシ」シリーズに搭載しており、その独自技術をドライヤーに活用しました。髪と頭皮を同時にダブルケアし、健やかなツヤ髪の土台づくりをサポートします。

LLLTとは：

「LLLT（低出力レーザー）」とは、Low Level Laser Therapyの略称で、さまざまな分野で活躍している技術。通常のレーザーとは異なり、熱損傷を与えずに、肌の細部へと流れるように光エネルギーを伝達します。

２． 独自技術の“ハイパー・グロスフロー”

速乾＋髪が痛みづらい風を生み出すグラフェンの高い熱伝導性と遠赤外線セラミックコーティングで、熱を均一に伝え、素早く髪を乾かしながら頭皮や髪を同時にケア。毎日のルーティンのなかで、無理なく頭皮環境を整えていきます。

■速乾検証

・検証内容：シャンプー後にシャインリバースヘアドライヤージュエルを使用して、完全に乾くまでの時間を計測。

・計測結果：4分59秒

3． モイストプラズマイオン（高濃度プラズマイオン）

イメージ

約2億個のプラズマイオンが髪の水分バランスを整えることで、美しいツヤ髪に仕上がります。

プラズマイオンがある場合は、ない場合に比べて髪の水分量は約6.6%、光沢度は約36.3%増加。

また、摩擦度は約37.8%、表面摩擦は約3.7%減少するという結果に*。プラズマイオンがキューティクルを引き締めることで、乾かしながらもうるおいをキープできます。

さらに、静電気を抑えて髪の拡がりを抑制し、頭皮環境を健やかに保ちます。*SOUKEN調べ

BeforeAfter本製品の使用前2週間後

４．使用感と美しさを両立したスマートデザイン

風をイメージした流線型の美しいフォルム、約450gの軽量ボディ、そして重心をセンターに置いた「ミッドシップレイアウト」を採用した、デザイン性と機能美を両立したスマートなデザインを実現。また、プロの美容師による使用も想定し、指一本で動作が完結できるボタン配置や、スイング動作や長時間の作業でも疲れにくい設計にもこだわりました。さらに、海外でも使える電圧対応やコンパクトな折りたたみ機構など、利便性も兼ね備えています。

５．JEWELにちなんだ宝石カラーは3色展開

商品名「ジュエル」より着想を得た、宝石の輝きをモチーフにした全3色のカラー展開。写真左から「ホワイトダイヤモンド」「ローズクォーツ」「カイヤナイト（発売時期未定）」。

ホワイトダイヤモンドローズクォーツカイヤナイト（発売時期未定）

商品概要

■製品情報

- 製品名：シャインリバースヘアドライヤー ジュエル- 発売日：4月1日(水)より、全国の美容サロンにて先行販売、＜楽天ステラボーテ公式＞にて先行予約開始(https://www.rakuten.co.jp/kirala-ec/)、4月28日(火)より、公式オンラインサイト(https://www.stellabeaute.jp/products/dryer_jewel)、他ECモールで販売開始- 価格：55,000円（税込）- カラー展開：ホワイトダイヤモンド、ローズクォーツ、カイヤナイト（後日発売、時期未定）- 取扱店：STELLA BEAUTE公式オンラインサイト、楽天市場店、他オンラインモール、STELLA BEAUTE取扱店- ブランドサイト： https://www.stellabeaute.jp/

■基本情報

- 寸法 ： 約W254×D62×H211mm- コード長さ： 2m- 本体重量 ： 450ｇ（電源コード含まず）- 電源方式 ： 交流式- 電源・電圧： 海外対応AC100 - 240V- 消費電力 ： 1100w- 付属品 ：スタイリングノズル、スカルプアタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド- 材質 ： ABS樹脂、グラフェン、セラミックなど

STELLA BEAUTE カスタマーサポート

https://www.customer-support.kirala.jp/1/LEMBELLIRSTELLABEAUTE