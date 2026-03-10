営業の事務作業を「仕組み化」し1日2時間の余白を創出。販促支援のアサヒ・ドリーム・クリエイトが、BPR×BPOサービス「Cloud Buddy」で実現したDX推進とバックアップ体制の構築事例を公開

株式会社クラウドバディ

BPRコンサルティングとBPO（業務代行）を組み合わせ、企業の生産性改革を支援する株式会社クラウドバディ（本社：東京都新宿区、代表取締役：横川 奈央子、以下「クラウドバディ」）は、販促・プロモーション事業を展開するアサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社（本社：大阪府、以下「アサヒ・ドリーム・クリエイト」）におけるオンラインアシスタントサービス「Cloud Buddy」の導入事例を公開したことをお知らせいたします 。

本事例では、営業現場の属人化した事務作業をいかにして切り離し、DX推進と管理部門の継続性を両立させたのか、その具体的なプロセスを詳述しています。

▼導入事例記事 全文はこちら

https://cloudbuddy.biz/case/case_pop-asahi/

■ 導入の背景：売上拡大に伴う「事務作業の肥大化」と「1名体制の管理リスク」

アサヒ・ドリーム・クリエイト社では、営業担当者が提案から納品までを一貫して担う体制をとっています。しかし、案件数が増えるにつれ受注後のデータ入力などの事務負担が激増。片道1時間半をかけて顧客訪問を行う営業職にとって、帰社後の事務作業が本来の「顧客との関係性づくり」の時間を奪う大きな課題となっていました。

また、管理部門においては方針変更や退職が重なり、経理・人事・労務を1名で担う事態に。給与計算などの重要業務が特定の社員に依存しており、組織としての継続性にリスクを抱えていました。

■ Cloud Buddy選定の理由：「作業代行」ではなく「仕組みを共につくる」伴走姿勢

数あるサービスの中からCloud Buddyが選ばれた最大の理由は、単なるルーチンワークの代行にとどまらない、以下の強みにあります 。

■ 導入成果：営業1日2時間の工数削減、給与計算は「ゼロ」へ

- BPRによる業務の「通訳」と「言語化」：現場のニーズを汲み取り、社内のDX推進部署との間に入って仕様を言語化。業務フローそのものを再設計する調整力。「仕組みで回す」という安心感：個人のスキルに頼らず、指示書の作成やプロセスの見える化を主導することで、誰でも対応可能な「資産」へと昇華。プロフェッショナルな専門性：賃金規定の読み取りや年末調整のシステム設定など、高度な知識を要する労務領域でも先回りした提案が可能なスキルの高さ。

Cloud Buddyの導入後、営業・管理の両部門で劇的な生産性向上が実現しました。

■ 今後の展望：付加価値の高い「体験づくり」へのシフト

- 営業現場の余白創出：1件あたり15～20分かかっていたデータチェック作業を10分以下に短縮。ある担当者では1日約2時間の余白が生まれ、本来の「営業の仕事」に集中できる環境を構築。管理業務の完全自動化：毎月5時間かかっていた給与計算業務がゼロに。万が一担当者が不在でも「後ろで業務が回っている」という組織的な安心感を実現。DX意識の浸透：単に人を増やすのではなく「仕組みを整える」という意識がチーム全体に浸透。全社で月間30時間以上のノンコア業務削減に成功。

アサヒ・ドリーム・クリエイト社は、従来の「モノづくり」から「体験づくり」へと事業の付加価値を高めていくフェーズにあります。Cloud Buddyは今後も、業務の棚卸しや体系化を通じたDX推進の中核パートナーとして、同社のビジョン実現を支え続けます。

■ BPO×AIサービス「Cloud Buddy」について

Cloud Buddyは、「Change the Rule. 「はたらく」をアップデートする。」をコンセプトに、企業の生産性改革を支援します 。

- BPR Consulting：属人化した業務を可視化・標準化し、外部へ出せる状態を整えます 。- BPO Optimization：プロのディレクターが管理するチームが、AIや自動化ツールを駆使して業務を遂行します 。- Change Management：社員がコア業務に集中する文化を定着させ、生産性を向上させます 。

■ アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社

会社名：アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社

代表者：代表取締役 橋本 英雄

所在地：大阪府枚方市招提大谷2-22-20

事業内容：販促・企画・プロモーション事業

URL：https://pop-asahi.com/

■ 株式会社クラウドバディ

会社名：株式会社クラウドバディ

代表者：代表取締役 横川 奈央子

所在地：〒162-0066 東京都新宿区市谷台町4-2 市谷台町坂フロント806

事業内容：BPRコンサルティング、BPO事業、AI・システム開発事業

URL：https://cloudbuddy.biz/