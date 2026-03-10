【一般販売解禁】クラファン5,504％達成で話題の10gスマートディスプレイ「GUIDE01」3月2日より一般販売を開始！

HappyLifeCreators株式会社

HappyLifeCreators株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役：牧長 心）は、クラウドファンディング「GREEN FUNDING」にて目標比5,504％（支援額1,650万円超）という記録を達成した世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01（ガイドワン）」を、2026年3月2日（月）より公式サイトにて一般販売開始いたしました。

発売初日より、先行予約を逃したガジェットファンやビジネスパーソンを中心に多くのアクセスをいただいており、ウェアラブルデバイスの新たなスタンダードとして好調な滑り出しを記録しています。

■ クラウドファンディングで533名のサポーターが熱狂した「GUIDE01」

「GUIDE01」は、2026年1月まで実施されたクラウドファンディングプロジェクトにおいて、開始わずか30分で目標金額を達成。最終的には1,650万円を超える支援を集め、日本テレビ系『ZIP!』などのメディアでも「身につけられる最新機器」として紹介されるなど、大きな注目を集めてきました。

先日より開始した一般販売では、クラウドファンディング期間中にいただいた「早く手に入れたい」「仕事で使いたい」という熱い声にお応えし、広く一般のお客様への提供を開始いたします。

■ 「GUIDE01」が支持される3つの革新性

クラウドファンディングの軌跡はこちら :https://greenfunding.jp/lab/projects/9135GREEN FUNDINGのプロジェクトページに遷移しますGUIDE01製品サイト :https://www.guide-series.com/GUIDE01製品サイトへ遷移します「つけていることを忘れる」世界最軽量級10gの衝撃

従来のスマートグラスの課題であった「重さ」と「使いづらさ」を徹底的に排除。わずか10gという軽さで、長時間の装着でもストレスを感じさせません。

愛用のメガネをそのまま活かせる「後付け型」

デバイスを専用のマウンターで後付けするスタイルのため、お気に入りのデザインや度付きのメガネをそのままスマート化できます。

SDK公開による「無限の拡張性」

開発者向けSDKを公開。ユーザー自身が独自のアプリや機能を実装できるため、個人の趣味から法人の業務効率化まで、幅広いニーズに対応可能です。

■ 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52293/table/16_1_63960b4306f1ace625ef1bd328b93245.jpg?v=202603100951 ]

HappyLifeCreators株式会社

代表者：代表取締役 牧長 心

本社所在地：〒532-0011大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル701

設立：2019年5月10日

事業内容：Webシステム、スマホアプリ開発、VR/ARソリューション

URL：https://www.happylifecreators.com/



令和元年設立。社員数20人弱のITベンチャー。業界を問わずあらゆるWebシステムやアプリケーションの受託開発や自社サービス開発のほか、XR技術を活用した課題解決を得意としています。代表兼エンジニアがウェアラブルデバイス黎明期からスマートグラスの開発に携わっていた知見を活かして「ソフトとハードの二刀流」として2025年11月、世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01」のクラウドファンディングに挑戦。3月頃一般発売を開始予定。

【本件に関するお問い合わせ先】

HappyLifeCreators株式会社

担当：林

E-mail：pr@happylifecreators.com