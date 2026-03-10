株式会社V、大手前大学バーチャルキャンパスを大丸松坂屋百貨店より委託制作

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、株式会社大丸松坂屋百貨店（以下、大丸松坂屋百貨店）より、2026年3月公開予定のVRChat新ワールド「大手前大学バーチャルキャンパス」の制作を受託しました。

本プロジェクトにおいて、Vは登録有形文化財である茶室「竹立庵（ちくりゅうあん）」のデジタル再現をはじめ、学生の創作活動や教育活動を支える多機能なメタバース空間の構築を行いました。

■ 株式会社Vによる「制作」の重点項目

Vは、大丸松坂屋百貨店が推進する「伝統文化のメタバース化」の知見に基づき、以下の3つのエリアおよびコンテンツの実装を行いました。

1. 登録有形文化財「竹立庵（ちくりゅうあん）」の3D再現

登録有形文化財「竹立庵」の持つ情緒や建築美を、VRChat上の「茶室スペース」として再現しました。単なる3Dモデル化に留まらず、歴史的価値を次世代へ繋ぐ「デジタルアーカイブ」として実装。日本のアイデンティティに深く触れるための入り口となる空間設計を施しています。

2. 学内象徴「ステンドグラス」をモチーフにした空間設計

「交流スペース」のデザインには、阪神・淡路大震災からの復興の象徴として学内に設置されているステンドグラスのモチーフを採用しました。このキャンパスの精神性を象徴するデザインを、光の演出として空間全体に落とし込むことで、遠方のユーザーでも大学特有の空気感を視覚的に体験できる、温かみのある柔らかな空間を構築しています。

3. 創作活動と教育を支える「多機能型ワールド」の実装

学生による芸術・漫画・建築デザインなどの創作活動の発信や、メタバース活用講義に対応する「講義スペース」を構築しました。デジタルアーカイブの展示やプレゼンテーションが容易に行える機能を備えつつ、ユーザーがストレスなく作品を鑑賞できる回遊性を両立させた空間設計により、教育・発信の両面を技術的にサポートしています。

■ 制作の背景と今後の展望

Vは本プロジェクトにおいて、メタバースが単なる「デジタルツイン（現実のコピー）」に留まらず、専門分野を超えた知的好奇心を刺激し合い、文化交流が生まれる「コミュニティの起点」となるよう設計を行いました。

今後も当社は、バーチャル空間が「情報の展示場」を超え、人々の感性を揺さぶり、新たな文化やコミュニティを育む「生きた舞台」となるよう、ワールド制作の可能性を拡張し続けてまいります。

ワールド制作担当 ぐらる のコメント

「大手前大学の多彩な学びやキャンパスの魅力を感じられるよう制作しました。空と草花に包まれた屋上講堂や、ステンドグラスから光がこぼれる螺旋階段、伝統ある茶室「竹立庵」の再現空間など、異なる表情を持つエリアを巡ることで飽きずに楽しめる構造になっています。各所に仕掛けたギミックとともに、ワールドを体験していただけると嬉しいです。」

■会社概要

【ワールド概要】- ワールド名： 大手前大学バーチャルキャンパス- プラットフォーム： VRChat- 公開時期： 2026年3月- 制作担当： 株式会社V

事業内容：株式会社Vは、VRChat社のパートナー企業として国内外の様々な企業と連携。ビジネス展開やユーザーコミュニティ運営をおこない、長期プロジェクト数国内No.1の実績を有する企業です。ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などから資金調達を実施。メタバース/XR領域において、戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp