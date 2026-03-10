エックスサーバー株式会社、「Amazonギフトカード20,000円分」や「REGZA 液晶テレビ」など豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを開催！

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は、「Amazonギフトカード20,000円分」や「REGZA 液晶テレビ」、「Insta360 Acepro アクションカメラ スペシャルセット」などの豪華賞品が抽選で当たる「春をもっと楽しむ！選べるプレゼントキャンペーン2026」を開催します。

本キャンペーンは、国内シェアNo.1（※1）のレンタルサーバー『エックスサーバー』の他、同社が提供するサービスの契約者が対象です。

■春をもっと楽しむ！選べるプレゼントキャンペーン2026について

対象サービスの契約者を対象として、特設ページよりご応募いただいた方の中から抽選で下記の賞品をプレゼントいたします。

ご契約数に応じて1契約につき1口、最大10口まで、お好きな賞品に自由に割り振ってご応募いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76849/table/255_1_8acbeee03b8430bd4cd77c4e2d4d8cc5.jpg?v=202603100951 ]

キャンペーン詳細・応募はこちら :https://www.xserver.ne.jp/campaign/spring2026/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xs_present_cp_260310&utm_content=pr

■『エックスサーバー』について

国内シェアNo.1（※1）、サーバー速度No.1（※2）のレンタルサーバーサービスです。

最新の高性能サーバーマシン、国内最大級のバックボーン回線に10Gbpsで直結、超高速WordPress環境「KUSANAGI」技術の導入、独自の高速化機能による圧倒的な高速性能に加え、稼働率99.99％以上の高い安定性や、快適なご利用を支える充実した機能群を兼ね備えています。

『エックスサーバー』公式サイト :https://www.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xs_present_cp_260310&utm_content=pr

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/

※1 2025年12月時点、W3Techs 調べ。

※2 2025年8月19日、自社調べ。サーバー速度については、自社サービスを除いた日本国内シェア上位3サービスおよび独自に選定した国内の著名サービス・プランを含め、計6つのサービス・プランを対象に、h2loadを5回計測した結果によるもの。複数プランがあるサービスについては、独自に選定したプランを除き、サービス内の最下位プランで計測した結果によるもの。業界のシェアはW3Techsのデータをもとに算出。