IVRyが提供する対話型音声AI SaaS「アイブリー」とクラウド型CTI「CT-e1/SaaS」が連携

対話型音声AI SaaS「アイブリー」を提供する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下、当社）は、コンタクトセンター向けクラウド型CTI「CT-e1/SaaS」を月額サービスで提供する株式会社コムデザイン（東京都千代田区平河町、代表取締役社長：寺尾憲二）と連携を開始しました。

連携の意義

対話型音声AI SaaS「アイブリー」を利用することで、電話応対においてAIによる自動音声応答を用いた24時間365日の一次受けや、定型的な問い合わせ（営業時間確認、予約受付、よくある質問への回答など）の自動完結が可能になります。また、これまで活用が難しかった膨大な顧客との対話ログを可視化することで、迅速に現場のリアルな一次情報にアクセスできるようになり、現場のオペレーション最適化や新たな価値創造へ繋げることが期待できます。

すでに「CT-e1/SaaS」をご利用いただいている企業様は、追加の機器やシステム導入の必要はなく、スムーズに「アイブリー」をご導入いただくことができます。コンタクトセンターソリューションを提供される企業様には、ローコストでAI活用をしやすくなり、近年コンタクトセンターにおける大きな課題の一つとなっている労働力不足などの問題解決や業務の効率化にお役立ていただけるものと考えております。

「CT-e1/SaaS」について

「CT-e1/SaaS」は、コムデザインが提供するクラウド型CTIサービスです。低コスト・専用設備不要といったクラウド型サービスのメリットに加えて、機能の網羅性の高さや、導入企業ごとの柔軟なカスタマイズが可能という特長もあり、累計1,825テナント32,000席以上の企業に採用されています。詳細は以下URLをご参照ください。

https://comdesign.co.jp/

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/8tqmdqiiok/

対話型音声AI SaaS「アイブリー」：https://ivry.jp/enterprise/top/

アイブリーは、24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。

通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

導入企業は、大企業から中小企業まで、規模や業種を問わず、ホリゾンタルに導入されており、現在47都道府県・98業界以上 ※・累計50,000件以上のアカウントを発行し、累計着電数7,000万件を超えています。

※：日本標準産業分類（令和5年）の中分類99業界をもとに計測、2026年2月末時点

株式会社IVRy 会社概要

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/