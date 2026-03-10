FRPロック解除の方法を解説｜Samsung Android 16に対応したDroidKit最新版を公開

iMobie Inc.

2026年3月10日（火）、モバイルデバイス向けソフトウェアを開発する iMobie は、Android向け総合ソリューション DroidKit の最新アップデートを公開しました。本アップデートでは、Samsung Galaxy端末のAndroid OS 16におけるFRPロックのバイパスに新たに対応しました。さらに、最適な解除方法を自動で提案する 「スマートおすすめ」機能 を追加し、FRP解除の操作性と成功率の向上を実現しています。

▶アップデート内容

1.Samsung Galaxy Android OS 16のFRPバイパスに対応

Samsung Galaxy端末の Android OS 16における FRPロックのバイパス に新たに対応しました。FRP解除後は、新しいGoogleアカウントでログインし、端末を通常どおり利用できるようになります。

2.「スマートおすすめ」機能を新搭載

デバイスのモデルやシステム情報に基づき、最適な解除方法を自動で提案できます。ユーザーは ［スマートおすすめ］ を参考に、表示された一致するオプションを選択するだけで操作を進めることができます。

▶iMobie DroidKitについて

DroidKit(https://reurl.cc/53l1KR) は、iMobie が開発したAndroid向けの総合ソリューションツールです。FRPロック解除、画面ロック解除(https://www.imobie.jp/android-recovery/tricks-to-unlock-the-android.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=dk_prtimes_frp_android16)、Androidデータ復元、システム不具合の修復、データ抽出など、Android端末で発生するさまざまな問題に対応します。シンプルで分かりやすい操作画面を備えており、専門知識がなくてもAndroidデバイスのトラブル解決やデータ管理を効率的に行えるのが特長です。

iMobie DroidKitの特徴

1.高い成功率でFRPロックをバイパス：さまざまなAndroidバージョンや端末モデルに対応し、安定したFRPロック解除をサポートします。

2.幅広いAndroidブランドに対応：多くのSamsung Galaxyデバイスに対応しており、最新のAndroidバージョンにも継続的にアップデートされています。

3.操作がシンプルで初心者でも使いやすい：画面のガイドに従って操作するだけでFRP解除を進められるため、専門知識がなくても利用できます。

iMobie DroidKitの使い方 - FRPロックをバイパスする手順

Step1.パソコンでDroidKit(https://reurl.cc/53l1KR)を起動し、ホーム画面から 「FRPロック解除」 をクリックします。

「FRPロック解除」 をクリック

Step2.USBケーブルを使って、FRPロックがかかっているAndroid端末をパソコンに接続します。

Android端末をパソコンに接続

Step3.画面に表示される 「スマートおすすめ」機能を参考に、デバイスに適したオプションを選択します。

「スマートおすすめ」機能

Step4.選択が完了したら 「次へ」 をクリックし、画面の指示に従って操作を進めます。

画面の指示に従って操作

Step5.しばらく待つと、DroidKitはスマホのFRPロックを解除します。FRPロックのバイパスが完了すると、新しいGoogleアカウントでログインできるようになり、端末を通常どおり利用できるようになります。

▶会社概要

iMobie は、モバイルデバイス向けのソフトウェア開発に注力するテクノロジー企業です。iOSやAndroidを中心に、データ管理、データ復元、システム修復、デバイス管理などの分野で多様なソリューションを提供しています。使いやすさと安全性を重視した製品設計を特徴とし、世界中のユーザーがモバイルデバイスをより便利かつ効率的に活用できるようサポートしています。現在、同社の製品は多くの国と地域で利用されており、個人ユーザーからビジネスユーザーまで幅広い支持を得ています。

お問い合わせ先：cs@imobie.com

ホームページ：https://www.imobie.jp/

Twitter:https://twitter.com/iMobie_jp

YouTube:https://www.youtube.com/c/imobiejapan/