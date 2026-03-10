M&A後のIT統合を専門支援する「IT PMIパッケージ」を提供開始　― 中小企業のM&Aにおけるテナント統合・セキュリティ統一をDay 1からワンストップで支援

株式会社BTNコンサルティングIT PMIパッケージ

株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）が運営する中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」は、M&A後のIT環境統合を専門的に支援する「IT PMIパッケージ」の提供を開始しました。

サービスサイト：https://www.josis365.com/solutions/it-pmi/

提供開始の背景

中小企業M&A市場は年々拡大しており、2025年のM&A件数は過去最高を更新しました。一方で、買収後の統合プロセス（PMI：Post Merger Integration）が不十分なために、M&Aの投資効果が十分に発揮されないケースも増加しています。

中でもIT統合は、見落とされやすいにもかかわらず影響範囲が広い領域です。メール・ファイル共有・認証基盤・セキュリティポリシーが統合されないまま放置されると、以下のようなリスクが生じます。

買収先のセキュリティ対策が不十分なまま自社ネットワークに接続され、グループ全体がサイバー攻撃のリスクにさらされる

メールドメイン・チャットツールが異なるままで、組織間のコミュニケーションコストが高止まりする

2つのIT環境を並行運用するコスト（ライセンス二重払い、管理工数の重複）が毎月発生し続ける

買収先のIT担当者が退職し、IT環境の管理知識がすべて失われる

特に中小企業のM&Aでは、買収先にIT専任者がいないケースが多く、「IT環境の全容が誰にもわからない」状態から統合を進めなければならないことが少なくありません。

「IT PMIパッケージ」サービス概要

IT PMIパッケージは、M&A後のIT統合を4フェーズで段階的・確実に進めるサービスです。買収前のITデューデリジェンス（IT DD）から、統合計画策定、統合実行、統合後の運用定着までをワンストップで支援します。

Phase 1：現状把握（Day 1～2週間）

買収先のIT資産・契約・体制・セキュリティ状況を徹底的に洗い出します。IT資産の棚卸し、管理者アカウントの確認と掌握、ネットワーク構成の把握、セキュリティリスクの評価を実施します。

Phase 2：安定化（2週間～1ヶ月）

「業務を止めない」ことを最優先に、緊急のセキュリティ対策と統合計画の策定を行います。MFA（多要素認証）の即時導入、バックアップの確認と強化、統合計画書・スケジュールの作成を実施します。

Phase 3：統合実行（1～6ヶ月）

メール・ファイル・認証基盤・ネットワークの本格統合を実行します。Microsoft 365 / Google Workspaceのテナント統合、Active Directory / Entra IDの統合、拠点間ネットワーク接続、セキュリティポリシーの統一を進めます。業務への影響を最小限に抑えるため、ロールバック手順を用意した上で段階的に移行します。

Phase 4：最適化（6～12ヶ月）

統合後のコスト最適化、運用ルールの統一、ガバナンス体制の確立を行います。重複ライセンスの解消、運用プロセスの標準化、セキュリティ監査の実施、統合効果の定量化と経営層へのレポートを行います。

対応領域

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142634/table/3_1_8b5fafee8166b76b56af84d4577e6275.jpg?v=202603100951 ]

買収前のIT DD（デューデリジェンス）にも対応

買収検討段階でのITデューデリジェンス（IT DD）にも対応しています。買収前に対象企業のIT環境を調査し、IT統合のリスクとコストを事前に把握することで、買収価格の交渉精度を高め、買収後の想定外コストを防止します。

M&A仲介会社・FAとのパートナー連携

M&A仲介会社、ファイナンシャルアドバイザー（FA）、PMIコンサルティング会社とのパートナー連携も積極的に行っています。IT DDの共同実施やIT PMI部分の分担など、柔軟な協業が可能です。

料金

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142634/table/3_2_9fd8a5456e5fbc6c5cf8167235f299a3.jpg?v=202603100951 ]

※ 買収先の規模・統合範囲により変動します。

無料チェックリストの提供

M&A後のIT統合に必要なタスクを4フェーズ・全35項目に整理した「IT PMIチェックリスト」（PDF）を無料で提供しています。以下のURLからダウンロードいただけます。

ダウンロード：https://www.josis365.com/resources/

サービスの特長

1. 中小企業M&Aに特化

従業員50～500名規模のM&Aに特化し、大手SIerでは対応しにくい規模感に最適なコスト・スピードでIT統合を実現します。

2. Day 1から対応可能

買収成立直後から着手できるスピード感が強みです。IT PMIは初動の遅れがリスクを膨らませるため、早期着手が成功の鍵です。

3. M365 / GWSの両方に精通

Microsoft 365とGoogle Workspaceの両環境に精通しており、異なるプラットフォーム間のテナント統合（GWS→M365等）にも対応します。

4. 統合後の運用もシームレスに移行

IT統合プロジェクトの完了後、月額制の情シス代行サービスとして継続的なIT運用をそのままサポートします。統合時に蓄積した知識を運用フェーズに引き継ぐため、パートナーの切り替えによる情報断絶が発生しません。

代表コメント

「M&Aは買収のクロージングではなく、統合が完了して初めて成功です。にもかかわらず、IT統合は後回しにされることが多く、結果として買収効果を損なうケースを数多く見てきました。特に中小企業のM&Aでは、買収先にIT専任者がいない、ドキュメントがない、セキュリティ対策が不十分という状態が珍しくありません。IT PMIパッケージは、そうした『IT環境がブラックボックス』の状態からでも、段階的かつ確実にIT統合を進められるサービスです。M&Aを検討している経営者の方、M&A仲介に携わる方は、ぜひ買収検討の早い段階からご相談ください」（代表取締役 亀田 英佑）

今後の展望

今後は、M&A仲介会社・FA・PMIコンサルティング会社とのパートナーネットワークを拡大し、中小企業M&Aにおける「IT PMIの標準化」を推進してまいります。また、IT DDのレポートテンプレートやPMI管理ツールの提供など、IT PMIの品質と効率をさらに高めるサービスの拡充を予定しています。

サービスサイト

情シス365：https://www.josis365.com

IT PMIサービスページ：https://www.josis365.com/solutions/it-pmi/

無料相談予約：https://meetings-na2.hubspot.com/e-kameta

