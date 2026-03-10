“ぷっくり”、キラキラな新デザインも。シリーズ累計販売数700万台※1の大ヒットアイテム「フレ ハンディファン」シリーズの新モデルを発売

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、シリーズ累販売数700万台※1を突破した持ち歩ける小型扇風機「フレ ハンディファン」シリーズの新モデルを、全国のFrancfranc店舗※2および Francfranc オンラインショップにて3月19日（木）より発売※3します。

「フレ ハンディファン」シリーズ 特設サイト（2026年3月19日（木）公開予定）

https://francfranc.com/pages/frais

今年は“ぷっくり”、キラキラな新デザインも。

きらめく夏を楽しむ「フレ ハンディファン」シリーズ2026年モデルが登場

毎年、最高気温を更新する暑い夏。暑さに戸惑う声が聞こえる一方で、フェスやお祭り、海水浴、旅行など、この季節にしか味わえない、とびきりワクワクする瞬間も待っています。まぶしい日差しも、にぎやかな街の空気も、そのすべてが“夏”という特別な時間。

そんな夏を、もっと自由に自分らしく楽しむために。涼しさを届けるだけではなく、夏の思い出を輝かせるパートナーでありたい。そんな想いから生まれた「フレ ハンディファン」シリーズの新作が今年もデビューします。2026年モデルには、ぷっくり＆うるうるの質感やクリアの輝き、ニュアンス感のあるウェービーなディテールなど、日差しを味方にしてキラキラ輝く、特別な夏の瞬間にぴったりな新デザインをラインアップ。まとわりつくような暑さの中でも、お気に入りのハンディファンがあれば、大切な瞬間を思いきり笑って、思いきり楽しめるはず。今年もFrancfrancは「フレ ハンディファン」シリーズを通して、きらめく夏の思い出と一緒に持ち歩ける涼しさをお届けしていきます。

2026年「フレ ハンディファン」シリーズの品質改善の取り組みについて

Francfrancでは、お客様に安心してご使用いただける製品をお届けするため、継続的な品質改善に取り組んでいます。2026年フレハンディファンシリーズでは、その一環として、安全性向上のために改善策を実施いたしました。詳細につきましては、下記専用ページをご覧ください。

専用ページ

https://francfranc.com/pages/frais2026-safetysystem

フレ ハンディファン

長時間続くパワフルな風と静音性、ファッション性の高さが特徴の人気No.1モデルが今年も登場。

“ぷっくり＆うるうる”デザインがトレンド感たっぷりな「ジェルキルト」をはじめとした、新色5色を含む全12種類をラインアップ！

【商品名】フレ ハンディファン

【種類】ホワイト/ミント

【価格】各2,680円

【商品名】フレ ハンディファン ジェルキルト

【種類】イエロー（新色）/パープル（新色）

【価格】各3,980円

【商品名】フレ ハンディファン ウェーブ

【種類】パールホワイト（新色）/シルバー

【価格】各3,980円

【商品名】フレ ハンディファンシアーマーブル

【種類】グリーン（新色）/ピンク

【価格】各3,280円

【商品名】フレ ハンディファン シャイニー

【種類】オレンジ（復刻）/レッド（新色）

【価格】各3,280円

＜オンラインショップ限定販売＞

【商品名】フレ ハンディファン オーロラ

【種類】ホワイト/パープル

【価格】各3,280円

卓上でも携帯型でも使えるUSB充電式2WAYハンディファンです。フェスやイベント、スポーツ観戦、通勤・通学などの屋外シーンはもちろん、付属の専用充電スタンドを使用すれば、デスクや洗面所、キッチンなど室内でも活躍。日常のさまざまなシーンに心地よい風を届けます。最大約9時間使用できるパワフルな風量と、通勤時やオフィスでも使いやすい静音設計（運転音：38.05dB～ 46.65 dB程度 ※当社調べ）を両立。別売りのストラップやアクセサリーと組み合わせれば、夏のお出かけをファッショナブルに楽しめます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/483_1_f06341a82081e0f83006289d44fb39c9.jpg?v=202603100951 ]

アクセサリーコレクション

＜フレグランス＞

お気に入りの香りをのせた風をまとって、暑い季節を心地よく快適に。

ハンディファンに合わせて選べる6種類の「フレグランスクリップ」が新登場！

【商品名】ハンディファン フレグランスクリップ

【種類】グリーン（シトロネラの香り）/イエロー（シトラス＆ミントの香り）/

ホワイト（ソフトシトラスの香り）/シルバー（ホワイトムスクの香り）/

パープル（ウッドの香り）/ピンク（ホワイトサボンの香り）

【価格】各980円

ハンディファンに取り付けられる香り付きクリップです。ファンに合わせて選べる6種のデザインと香りをラインアップしました。

汗や湿気で香りがこもりがちな夏場も、お気に入りの香りをのせた風をまとって、心地よく快適に。清潔感のあるホワイトサボンの香りや、夏らしく爽やかなシトラス＆ミントやシトロネラの香り、リラックスしたい時におすすめのウッドやホワイトムスクの香りなど気分にあわせて選べるラインアップで、リフレッシュしたい時や、気分をスイッチしたいシーンにもおすすめです。クリップ式で装着はワンタッチ。ハンディファンに取り付けるだけで、機能性に加えてさりげないオリジナリティもプラスできます。香りのタブレットは2個入り。ストラップ付きで、単体でも吊り下げて使用可能です。

＜ストラップ＞

コーディネートのアクセントにも。

ハンディファンをおしゃれに持ち歩ける、トレンド感たっぷりなストラップシリーズ。

【商品名】フレ ネックストラップ

【種類】シンプル ホワイト/シンプル ピンク/カラフル ブルー/ポップ オレンジ

【価格】各1,500円

【商品名】フレ ネックストラップ

【種類】フリル グレー/オーロラビーズ/クリアビーズ/シルバービーズ/パール ホワイト

【価格】各2,000円

【商品名】フレ ハンドストラップ

【種類】シンプル ホワイト/クリアビーズ/パール ホワイト

【価格】シンプル ホワイト:1,300円

パール ホワイト/クリアビーズ:各1,800円

「フレ ハンディファン」シリーズ対応のネックストラップとハンドストラップです。金具を繋げてマルチストラップとして、またハンドストラップはバッグストラップとしてもお使いいただけます。きれいめ派におすすめの高級感あるシンプルデザイン、ラメ×透明感でトレンド感たっぷりのフリル、夏の光に映える透明オーロラ、可愛らしさをプラスするパールなど、豊富なデザインをラインアップしました。夏のファッションアイテムとして、デザインやシーンに合わせて、自分らしいスタイルを楽しめます。

＜回転スタンド・クリップ＞

【商品名】フレ ハンディファン 回転スタンド

【価格】1,580円

【商品名】フレ ハンディファン 回転スタンド ウェーブ ジェルキルト専用

【価格】1,980円

「フレ ハンディファン」専用の回転スタンドです。90度、180度から回転を選べます。風に当たり続けることがなく心地よくお使いいただけます。USB Type-Cのハンディファンに対応しています。※充電式ではございません。

【商品名】フレ ハンディファン クリップ

【価格】1,000円

「フレ ハンディファン」専用のクリップです。デスクやベビーカーのハンドルなどお好きな場所に取り付けて、風をハンズフリーで楽しめます。

フレ スマートハンディファン

薄型のスマートボディにパワフルな風量、長時間稼働やバッテリー機能を凝縮した多機能モデル。

【商品名】フレ スマートハンディファン

【種類】ホワイト

【価格】2,680円

【商品名】フレ スマートハンディファンシアーマーブル

【種類】イエロー/ピンク

【価格】各3,280円

※3:3月下旬～4月上旬ごろ順次発売予定

【商品名】フレ スマートハンディファンシャイニー

【種類】ライトグリーン/オレンジ

【価格】各3,280円

【商品名】フレ スマートハンディファン マット

【種類】ピンク

【価格】3,280円

持ち運びに便利な、USB充電式の携帯型ハンディファンです。厚さわずか26mmのスリム設計でコンパクトに折りたたむこともできるため、小さなバッグの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。折りたたみ部分は無段階調整が可能なので、お好みの角度にセットすれば、デスクファンとしても活躍。付属のネックストラップを使えば、ハンズフリーでの使用も可能です。

さらに、「フレ ハンディファン」シリーズの中で最長となる、最大約10時間の連続使用を実現。

使用しない時はモバイルバッテリーとしても活躍するため、夏のお出かけにひとつあると安心のアイテムです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/483_2_97a94e6bf8f1b360a40fe506a45e69dd.jpg?v=202603100951 ]

フレ ミニファン

Francfranc史上最小・最軽量。わずか61gでマルチに使える2WAYミニモデル。

【商品名】フレ ミニファン

【種類】ホワイト/ミント/ピンク

【価格】各2,480円

【商品名】フレ ミニファン オーロラ

【種類】ホワイト/パープル

【価格】各2,980円

Francfranc史上最小・最軽量。ハンズフリーで使える2WAY仕様のミニファンです。重さはたまご約1個分、わずか61gの超軽量モデルなので、バッグに入れても負担にならず毎日気軽に持ち歩けます。付属のクリップで日傘やバッグなどさまざまな場所に取り付け可能です。さらにネックストラップを装着すればハンズフリーでも使用でき、通勤・通学やイベントなど幅広いシーンで活躍します。

電源はボタン長押しでON/OFFできる仕様なので、バッグの中でも誤作動しにくく、安全に持ち運べる設計です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/483_3_2c8aac6b3776ab489c43627f6f8ddfdc.jpg?v=202603100951 ]

＜SNSキャンペーン＞

あなたの推しカラーを教えて！『フレ ハンディファン SNSキャンペーン』を開催

2026年3月13日（金）より、公式Xにてフォロー＆引用リポストすることで応募できる『フレ ハンディファンSNSキャンペーン』を開催します。

本キャンペーンでは、Francfranc公式X（Francfranc_web）をフォローのうえ、2026年3月19日（木）より発売予定の「フレ ハンディファン」全10色の中から、推しのカラーを引用リポストすることで応募が完了します。キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で5名様に「フレ ハンディファン」をプレゼントします。

キャンペーン詳細

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/483_4_315eeee43fea314832db7e7eaa45d7ee.jpg?v=202603100951 ]

※1：2018年～2025年のFrancfranc店舗（アウトレット店舗、催事店舗含む）、Francfrancオンラインショップ、ZOZO TOWN、楽天ファッション、Amazonで販売した「フレ ハンディファン」シリーズ（アクセサリー商品を除く小型扇風機本体）の合計数です。

※2：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）では新モデルのお取り扱いはございません。また、Francfranc 青山店ではストラップのみお取り扱いがございません。

※3：オンラインショップでは午前7時ごろより発売予定です。また、一部店舗では3月13日（金）以降順次先行入荷予定です。

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。

※配送状況により発売日は予告なく変更になる可能性がございます。

※風速・騒音計測数値について：当社基準の測定方法によるものです。環境、試験装置、試験方法、個体差など多くの要因に関係しているため、データは参考値であり、基準となるものではございません。