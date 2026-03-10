株式会社NTTデータグローバルソリューションズ

株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：木村 千彫、以下 NTTデータGSL）はこのたび、SAPの戦略に沿ったプロジェクトの推進およびその優れた成果が評価され、SAPジャパンよりSAP Appreciation for Partner Excellence 2026(注１)を授与されました。SAP(R) ECC6.0から「GROW with SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition(注2)」へのマイグレーションプロジェクトに加えて、コア導入後の次なる課題解決へ向けた「SAP Integrated Business Planning」の提案、導入が高評価を受け、2013年の初受賞より14年連続での授与となりました。

NTTデータGSLは、以下の2部門での授与となりました。

１. SAP Project Excellence部門

アイメディア株式会社（所在地：広島県広島市、代表取締役：米又 幹夫）の基幹業務について、SAP社が推奨するFit to Standard手法を用いた業務・システム両面からの運用見直しを実施し、SAP S/4HANA Cloud Public Editionをクリーンコア(注3)で導入しました。2日という短期間でのシステム切り替えも実現し、計画通りの予算と期間で完遂したことが高く評価され、「SAP Project Excellence」を授与されました。

２.Customer Success部門

基幹システムとしてのSAPコア導入後、次なる課題解決へ向け、SCM業務の効率化と需給調整リードタイムの短縮を狙いとしたS＆OP基盤となるSAP(R) Integrated Business Planning (SAP IBP)の提案、導入等、顧客に伴走する活動が高く評価され「Customer Success」を授与されました。

なお、NTTデータGSLの「SAP Appreciation for Partner Excellence」授与は、2013年以来14年連続となりました。今後も、これまでのお客さまとの貴重なリレーションの中で培ってきた業務経験と、SAPソリューションをはじめとした製品知識をベースに、引き続きお客さまのトランスフォーメーションを支援していきます。

【NTTデータ グローバルソリューションズについて】

NTTデータGSLは、日本企業のグローバル展開に伴うシステムのグローバル化需要の拡大に対応するため、2012年7月に設立されました。NTT DATA(注4)のSAPグローバル体制とともに、国内グループ会社に分散していたSAPソリューション、業務ノウハウの一体化を図り、SAP ERPシステムの導入から保守運用、拡張開発支援など、多岐にわたるサービスをワンストップで提供し、NTT DATAにおけるSAP事業の中核会社として、企業の戦略的な事業経営をサポートしています。

SAPビジネスへの貢献度、ならびに顧客満足度などにおいて、極めて高く評価された企業が表彰される「SAP Appreciation for Partner Excellence」を、2013年より毎年授与されているSAP社のパートナー企業です。

【SAP Appreciation for Partner Excellenceについて】

「SAP Appreciation for Partner Excellence」は、SAPビジネスへの貢献度や顧客満足度向上への取り組みなどを踏まえ、各SAPソリューション分野における実績や導入プロジェクトを通じて創出された価値を総合的に評価し、優れた成果を挙げられたパートナー企業を表彰するプログラムで、本年で第29回目を迎えます。

【アイメディア株式会社について】

アイメディアは、日々の暮らしをより豊かにするアイデアを形にする生活雑貨のファブレスメーカーです。

全国の生協やEC通販会社、ドラッグストア、ホームセンターなど多岐にわたる販路を通じてお客様のニーズに寄り添った製品を提供してまいりました。私たちが企業活動を通じて目指している未来は、自由な発想と確かな品質で実現する「心地よい暮らしの創造」です。移り変わる時代のニーズをいち早く捉え、世界中のお客様へ活力と潤いをもたらす製品をお届けするために、たゆまぬ挑戦を続けていきます。（https://www.aimedia.co.jp）

(注1)旧「SAP AWARD OF EXCELLENCE」は、２０２６年より名称が「SAP Appreciation for Partner Excellence」に変更

(注2) 「GROW with SAP」は、短期間で、標準化された最新のクラウド ERP（S/4HANA Cloud Public Edition）を導入できる、オールインワンのスタートパッケージ

(注3) 「クリーンコア」は、ERP運用において、システム本体（コア）を標準機能のまま維持し、カスタムコード（アドオン開発）を最小限に抑えるアプローチ

(注4)NTT DATAはNTTデータグループの総称

*SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。他の製品名およびサービス名等は、各社の商標である場合があります。

*その他の会社名及びサービス名等は、各社の登録商標または商標です。