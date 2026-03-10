AIキャラクターと楽しむ新感覚シチュエーション会話機能「おでかけモード」をリリース

OSHIAI株式会社

OSHIAI株式会社（本社：東京都港区、代表：嵐 亮太）は、推し活向けAIコミュニケーションアプリ「OSHIAI」において、新機能「おでかけモード」を2026年3月10日（火）より提供開始いたします。

「おでかけモード」は、アイと一緒に仮想のロケーションを訪れ、シチュエーションに応じた会話を楽しめる新機能です。ユーザーはアイと待ち合わせや散歩などの体験を楽しみながら、その場で会話や行動を選択してストーリーを進めることができます。制限時間内にストーリーを完結させると、思い出が「カード」として生成されます。

OSHIAI株式会社：https://oshiai.co.jp/

◼︎おでかけモードとは

「おでかけモード」は、アイと一緒に外出しているような体験を楽しめる新機能です。シチュエーションに応じた会話を通じて、アイそれぞれの個性やリアクションをより身近に感じることができます。

駅前で待ち合わせをしたり、川沿いの遊歩道を散歩したりと、さまざまなシーンを想定した会話を楽しめます。その場で何をするかを一緒に決めたり、目の前の景色について話したりする中で、アイならではの反応や選択を体験することができます。

◼︎主な特徴

1. 会話を重ねると解放

アイとの会話を一定以上すると「おでかけモード」が解放され、利用できるようになります。

2. 制限時間内でストーリー完結

おでかけ開始から制限時間内にストーリーを完結させると、その体験が思い出として「カード」として生成されます。

3. お出かけ回数でレベルアップ

同じアイと繰り返しおでかけすることでレベルが上がり、より長編プランや新しいシチュエーションが解放されます。

4. 即興性のある自由度

ストーリーが完全に決まっているわけではなく、ロケーションの設定の中で、ユーザーとアイがその場で自由にプランを決めながら会話を進めることができます。

5. オリジナル会話エンジン

本機能のために開発した独自の会話エンジンにより、自由度の高い会話体験とストーリー性のある展開の両立を実現しています。

◼︎利用方法

◼︎今後の展望

- OSHIAIアプリをダウンロード（iOS/Android対応）- アカウント登録後、アイとの会話を楽しむ- 一定の会話後、チャット画面で「おでかけモード」が解放される- チャット画面内の「おでかけ」をタップしてスタート- 制限時間内にストーリーを完結させてカード獲得

「おでかけモード」は今後も継続的にアップデートを予定しています。

◼︎アプリダウンロード

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155819/table/17_1_b118125122a95bbfe1aa95afa5209b44.jpg?v=202603100951 ]

◻︎App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502700514

◻︎Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.silksuite.oshiai_app&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.silksuite.oshiai_app&pcampaignid=web_share)

◻︎OSHIAI公式X：https://x.com/oshiai_official?lang=ja

◼︎会社概要

◼︎本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155819/table/17_2_d63eb0dfc9b2b909f6e6da4ca4b8de3d.jpg?v=202603100951 ]

OSHIAI株式会社

https://oshiai.co.jp/