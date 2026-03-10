第4回「TAMRON フォトコンテスト 2025」 審査結果発表

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（本社：さいたま市）は、第4回「TAMRON フォトコンテスト 2025」の審査結果を発表いたします。

第4回「TAMRON フォトコンテスト 2025」へ多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。皆様からご応募いただきました作品点数は総点数6,974点（「総合部門」5,343点、「マクロ部門」1,631点）となりました。「総合部門」審査員の熊切 大輔氏、「マクロ部門」審査員の萩原 れいこ氏による厳正なる審査の結果、入賞作品32点を選出いたしました。タムロンホームページにて全受賞作品をご紹介しております。次回もたくさんのご応募をお待ちしております。

第4回「TAMRON フォトコンテスト 2025」審査結果発表ページ

https://www.tamron.com/jp/consumer/sp/contest/tamronphotocon2025/result.html

- 第4回「TAMRON フォトコンテスト 2025」各部門金賞作品 -

【総合部門 金賞】池田 孝保 様「朝陽の恵み」

【選定理由】

審査員：熊切 大輔氏

朝日に向かって橋の傾斜を必死に漕いでいく自転車。若者らしい躍動感と青春を感じました。超望遠の世界で切り撮られた作品はその圧縮効果が表現としてうまく活かされています。ここで構図的に優れていると感じたのは、右側の街灯側を多く取り入れているところです。デザイン的に画になるものは積極的に取り込んでみる。去りゆく車の僅かな後ろ姿もドラマを追加しています。加えて当然太陽も大きく写るわけですが、レンズの逆光耐性の良さが見事に作品をサポートしてくれていますね。人物をシルエットで活かす絶妙なタイミングも見事で、その結果うまれた手前の道の余白が「この坂を走って行った」という時間軸も感じる事となりました。

【マクロ部門 金賞】高橋 真弓 様「生まれたい」

【選定理由】

審査員：萩原 れいこ氏

アイナメの卵は直径わずか2mmほどのようですが、マクロレンズだからこそ捉えられた、ほんの小さな命の輝きです。多くの卵にピントが合うと賑やかで力強い印象になってしまいますが、体勢の維持が難しい水中で一粒だけにピントを合わせた緻密なアングル、周囲を幻想的にぼかした表現力はお見事！ファンタジックな世界観に仕上がりました。孵化寸前の卵ですが、赤ちゃんの表情がよくわかる角度や光の当て方も秀逸で、青い卵を包み込むピンク色が、優しさと立体感を添えています。アイナメの卵は孵化するまでお父さんがそばで見守るのだそうです。簡単には出合えない、感動的な命の物語。美しい一瞬を永遠に変えた、写真の素晴らしさを実感する名作です。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載用レンズ、コンパクトデジタルカメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ 他



