ダークトレース、社長兼CEOにエド・ジェニングス（Ed Jennings）を任命

ダークトレース・ジャパン株式会社

2026年3月10日

<<報道資料>>

ダークトレース・ジャパン株式会社

ダークトレース新社長兼CEO エド・ジェニングス（Ed Jennings）

AIサイバーセキュリティの世界的リーダーであるダークトレース（本社：英国ケンブリッジ、臨時CEO: チャールズ・グッドマン）は本日、社長兼最高経営責任者（CEO）にエド・ジェニングス（Ed Jennings）を任命したことを発表しました。ジェニングスは3月23日付で同職に就任します。

ダークトレースの会長兼臨時CEOであるチャールズ・グッドマン（Charles Goodman）は次のように述べています「エドはテクノロジー分野において豊富な経験を持つリーダーであり、これまでにも有力なサイバーセキュリティおよびソフトウェア企業を成長させてきました。ダークトレースがAIネイティブなサイバーセキュリティ機能をさらに世界中の組織に提供していく中で、彼は強力な戦略的視点をもたらしてくれるでしょう。彼は強固な信頼関係に基づく、高いパフォーマンスのチームを構築するスキルを持った、人材重視のリーダーです。彼がダークトレースの一員となることを選択してくれて嬉しく思います」

ジェニングスは最近までは、ボストンに拠点を置くクラウドベースの業務管理プラットフォームを提供するQuickbase社のCEOを務め、彼のリーダーシップの下で同社の年間売上高は倍増しました。Quickbase社の前には、ロンドンに所在するサイバーセキュリティ企業Mimecast社のCOOを務め、同社のIPO（新規株式公開）および世界的拡大に貢献しました。他にも、Veracode社、ADP社、Copanion社、PTC社において市場進出を主導する役職に就いていました。

ジェニングスはこのたびの任命を受けて次のように述べています。「ダークトレースはとてつもない先行者優位性を持っています。AIネイティブなサイバーセキュリティ企業であり、そのビヘイビアAIプラットフォームは、攻撃が以前にまったく見られていないものであっても検知し、対応できる独自の能力を持っています。社会が急激に変化する地政学的状況に直面し、前例のないテクノロジーの広がりと格闘するなかで、ダークトレースの製品とサービスの市場は広大です。このような才能にあふれたミッション主導のチームに加わることを非常に嬉しく思います」

ジェニングスは本年1月末にCEOを退任したジル・ポペルカ（Jill Popelka）の後任となります。

- ダークトレースについて

ダークトレースはAIサイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、日々変化する脅威ランドスケープに立ち向かう組織を支援しています。2013年に設立されたダークトレースは、それぞれの顧客固有の生活パターンからリアルタイムに学習する独自のAIを使用して未知の脅威から組織を保護する、必要不可欠なサイバーセキュリティプラットフォームを提供しています。Darktrace ActiveAI Security Platform(TM) はサイバーレジリエンスに対するプロアクティブなアプローチを提供し、ネットワークからクラウド、Eメールに至るまでデジタルエステート全体でビジネスを守ります。顧客のセキュリティ体制に対する先制的可視性を提供し、Cyber AI Analyst(TM)でオペレーションを変革し、脅威を検知しリアルタイムに自律遮断します。英国のケンブリッジおよびオランダのハーグに所在するR&Dチームが生み出す画期的イノベーションにより、200件以上の特許申請がなされています。ダークトレースのプラットフォームおよびサービスは世界で2,300名を超える従業員により支えられ、世界でおよそ10,000社の主要なすべての産業分野にわたる組織を保護しています。詳細はhttps://www.darktrace.com/jaをご覧ください。(https://www.darktrace.com/ja%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

