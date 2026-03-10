奈良県コンベンションセンターで『奈良マイホームフェスタ』開催。県内人気7店が集結する『世界の粉もんフェス』や『パンフェスタ』も同時開催！前回1.6万人が来場のビッグイベントが8年ぶりに復活。

株式会社エヌ・アイ・プランニング

奈良の暮らしと家づくりを、雑誌やWEBを通して発信している(株)エヌ・アイ・プランニングが、2018年以来8年ぶり6回目となる住宅イベント『奈良マイホームフェスタ2026』を2026年4月25日（土）・26日（日）に開催いたします。

奈良では子育て世帯の転入増加やリノベ需要の拡大など、住まいの選択肢が急速に広がっています。

だからこそ、住宅会社と住まい手が直接つながる場が必要だと感じています。

■ 奈良の人気店が集結する『世界の粉もんフェス』やワークショップを同時開催！豪華家電が当たる抽選会など「食と体験」の特別企画が充実。

住宅相談の合間にご家族全員で一日中楽しんでいただけるよう、多彩な参加型企画をご用意。

■奈良の家づくりを伝え続けてきたわたし達の役割

- 豪華プレゼント抽選会：エントリーシートへのご記入で、これからの暮らしをより豊かにする「住まいのギフト」が当たるチャンス！- 会場回遊スタンプラリー：お子様と一緒に会場内を探索！すべてのスタンプを集めた方には、親子で楽しめる体験特典やオリジナルグッズなどのプレゼントを差し上げます。- 「食」と「暮らし」のワクワク広場：人気のキッチンカーが集結する『世界の粉もんフェス』や、奈良県内の人気店が手がける「パンフェスタ」など、こだわりのグルメイベントを同時開催。お腹も心も満たされるひとときを提供します。- ワークショップ＆クラフトブース：自分だけのお気に入りが見つかるクラフト販売や、親子で参加できる手作り体験など、約20ブースが軒を連ねます。

1998年に地域情報誌『ぱーぷる』を創刊し、現在はWEBへと形を変えながら、長年にわたり奈良の暮らし・グルメ・イベント情報を届けています。その中で、生活の拠点となる家の重要性・多様性を伝えるため、2010年に奈良の住宅会社に特化した住宅専門誌を創刊。『奈良すまい図鑑シリーズ』として15年以上発行しています。取材を通して出会ってきたのは、奈良の住宅会社が持つ確かな技術、家づくりへの想い、吉野材に代表される奈良の木の文化、そして奈良の風土にあった家を作るための絶え間ない技術鍛錬です。

長年、住宅会社の皆様と向き合い、住まい手の声を聞き続ける中で、「奈良で家を建てたいと思う人が本当に知りたい情報とは何か」を考え続けてきました。安心・安全はもちろん、「自分たちの暮らしに合う家を作りたい」という願いに、地元の住宅会社がどれほど真摯に寄り添っているかを知っているからです。

こうした背景から、私たちは奈良の家づくりに込められた技術や想いを、雑誌やWEBを通して丁寧に届けてきました。住まい手が安心して住宅会社を選び、自分たちの暮らしに合う家づくりへ踏み出せるように。さらに、奈良の住宅会社が住まい手とのつながりをより深めていけるよう願いながら、発信を続けています。それこそが、私たち編集部がこれからも大切にしていきたい役割だと考えています。

■奈良で広がる住宅ニーズの変化と、子育て世帯の流入

奈良県は空き家率が全国平均を上回り、築年数の古い住宅が多い一方で、共働き世帯の増加や大阪・京都へのアクセスの良さから、子育て世帯の転入が増えています。自然環境の豊かさや教育環境の充実により、「広い土地でのびのび子育てをしたい」という声が増え、実家の近くに住みたいという「地元回帰」の動きも強まっています。

こうした背景から、住まいの選択肢は多様化しています。

■だからこそ住宅会社と住まい手をつなぐ“出会える場”が必要

- 暮らしに合わせて建てたいという注文住宅- 新築価格の高騰を受けて好立地の中古住宅をリノベーションする動き- 費用が明確な建売住宅

奈良では住宅ニーズが多様化し、住まい手が検討できる住まいの幅が広がる一方で、「どこに相談すればいいかわからない」「住宅会社ごとの違いがわかりにくい」という声が多く寄せられています。住まいの可能性が増えたことで、かえって自分たちに合う住宅会社を見つけにくくなっているのが現状です。また、情報が点在し、会社ごとの家づくりの姿勢や強みが十分に伝わりにくいという課題もあります。

一方で住宅会社からは、SNSや広告だけでは人柄や考え方が伝わりにくく、住まい手と直接話せる機会を求める声が増えています。こうした住まい手と住宅会社の双方に生まれている“つながりにくさ”を解消するためには、直接出会い、話し、互いを知ることができる場が欠かせません。

雑誌やWebを通じて奈良の家づくりを発信してきた私たちだからこそ、両者が出会い、「この会社となら家づくりができる」と実感できる場をつくることができる。その必要性を強く感じたことが、今回のイベント復活の原動力になりました。

■マイホームフェスタ2026が目指すもの

このイベントは「家を見に行く」イベントではありません。

「奈良で活躍している住宅会社を知り、自分たちに合う家づくりのパートナーに出会える場」です。

- 住宅会社スタッフと直接話し、家づくりの考え方や人柄に触れられる- 暮らし方に合わせた住宅の相談ができる- 今の住まいをより良くするリフォーム・リノベーションの相談ができる- 奈良の木材や職人の技を知り、家づくりの背景を理解できる- 子育て世帯が抱える住まいの不安や疑問を解消できる

奈良の家づくりを長年取材してきた編集部だからこそ、地元住宅会社を一堂に会して、気軽に相談できる場を作ることができると考えています。

■編集部からのメッセージ

奈良には考え方も得意分野も異なるさまざまな住宅会社があります。その魅力に触れて、「一緒に家づくりをしたい」と思える住宅会社と出会える場を作りたい。それが、今回のマイホームフェスタを開催する理由です。

■イベント概要

イベント名：奈良マイホームフェスタ2026

開催日時：2026年4月25日（土）26日（日）10:00～17:00

会 場 ：奈良県コンベンションセンター（奈良県奈良市三条大路1-691-1）

主 催 ：株式会社エヌ・アイ・プランニング

入場料 ：無料

対 象 ：奈良で家づくりやリフォームを検討するファミリー層・住まい手

内 容 ：・奈良の住宅会社による建築事例紹介、家づくりの強み・性能・技術の展示

・住宅・リフォーム・空き家活用の相談

・クラフトブース

・ファミリー向けワークショップ

・奈良県内店舗の物販ブース

・パンフェスタ・フードブース

出展社数： 奈良県内を中心とした住宅会社 約20社、クラフトブース 約20ブース（予定）

公式Instagram：@nara_myhome

公式ホームページ：https://myhomefesta.nara-sumai.com/

■会社概要

会社名： 株式会社エヌ・アイ・プランニング

所在地： 奈良県生駒市小明町446-1

代表者： 代表取締役 鐵東 敦史（てっとう あつし）

事業内容： 住宅情報誌『奈良すまい図鑑シリーズ』の発行、地域情報メディア運営、

イベント企画、運営、EC事業

設立： 2020年6月（創業 1991年7月）

URL：https://www.niplanning.jp/ 奈良すまい図鑑WEB https://nara-sumai.com/