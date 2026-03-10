Z世代に大人気のガールズグループME:Iがパフォーマンスを披露！話題沸騰中の”おひなさま”こと長浜広奈がイベントMCに初挑戦！

株式会社Award

株式会社Award(代表取締役社長：長谷勇希)は、日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」を、2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催いたします。

この度、追加決定した豪華出演者を発表いたします。

アーティストには、日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:Iが決定！応募総数約14,000人の中からメンバーが決定し、デビューからわずか8ヶ月で『第75回NHK紅白歌合戦』に出演するなど瞬く間に次世代ガールズグループの中心的存在に。昨年自身初となるアリーナツアーを全国6都市で成功させるなど勢いが止まらないME:Iが会場を熱狂の渦に包みます。

さらに、メンバーのRINON、SUZUはモデルとしてランウェイにも登場します。

ゲストMCには、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜広奈が決定！愛嬌のあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから”おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティ番組やCMに引っ張りだこの次世代タレントがGirlsAwardでイベントMCに初挑戦！メインMCの南海キャンディーズの山里亮太、事務所の先輩でもある森香澄とタッグを組み会場を盛り上げる他、モデルとしてランウェイにも登場します。

また、モデル・ゲストとして、現在公開中の映画『教場 Reunion／Requiem』に出演する井桁弘恵、綱啓永、テレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』でトリプル主演の1人を務める矢吹奈子ら今をときめく女優・俳優陣や、「美しすぎる家族」として話題となり、父である藤岡弘、とCM出演するなど活躍の幅を広げる天翔愛、藤岡真威人、天翔天音らがランウェイを華やかに彩ります。

今後も豪華出演者及びスペシャルコンテンツを随時発表してまいります。

Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER 開催概要

［日時］2026年4月18日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

［会場］国立代々木競技場第一体育館 (住所：東京都渋谷区神南2丁目1－1)

［テーマ］『CUTE WITH A BITE. - "カワイイ"で終わらせない。』

［特別協賛］楽天グループ株式会社および楽天グループ各社(楽天カード、楽天市場、楽天チケット 等)

［チケット］ファミリーマート先行販売(先着) https://girls-award.com/ticket/

＜申込期間＞3月10日(火)～ ※予定枚数がなくなり次第受付終了となります。

＜チケット料金＞早割スタンド指定席 \10,000 / 注釈付きスタンド指定席 \10,000

［お問い合わせ先］キョードー東京 http://kyodotokyo.com/

0570-550-799 (平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00)

［公式WEBサイト］https://girls-award.com/

■出演者

＜MODEL＞※五十音順

愛来 / 青島心 / 秋田汐梨 / 有坂心花 / 安斉星来 / 井桁弘恵 / 石川満里奈 /

板倉可奈(CUTIE STREET) / 板野友美 / 伊藤百花(AKB48) / 入江美沙希 / 宇井優良梨(GENIC) /

王林 / 大友花恋 / 大峰ユリホ / 小川桜花(Girls²) / 小國舞羽 / 小栗有以(AKB48) /

小崎凜奈(RoLuANGEL) / 葛西杏也菜 / 梶原叶渚 / 加藤栞 / 金澤亜美(僕が見たかった青空) / 香音 /

川口葵 / 川口ゆりな / 黒瀬ひな / 古園井寧々 / 小宮山莉渚 / 小室安未 / 近藤華 / 紺野彩夏 /

雑賀サクラ / 坂井仁香(超ときめき(ハート)宣伝部) / さくら / 佐藤和奏 / 白石乙華 / SUZU(ME:I) /

鈴木瞳美(≠ME) / 鈴木ゆうか / 菅田愛貴(超ときめき(ハート)宣伝部) / せいら / 高比良由菜 / 武田玲奈 /

多田梨音 / 立花琴未(CANDY TUNE) / 田仲埜愛 / 田鍋梨々花 / 谷崎早耶(≠ME) / 月丘音彩 /

月島琉衣 / 津代美月(Jams Collection) / 鶴嶋乃愛 / 鶴屋美咲(Girls²) / 天翔愛 / 天翔天音 /

なえなの / 中島瑠菜 / 永瀬莉子 / なごみ / 那須ほほみ / 夏川メガン / 生見愛瑠 /

早崎すずき(僕が見たかった青空) / 土方エミリ / 平松想乃 / 福山絢水 / 藤井サチ /

ブリッジマン遊七 / 星乃夢奈 / 堀口美澪(RoLuANGEL) / 堀越麗禾 / 本田紗来 / マーシュ彩 /

真鍋凪咲(CUTIE STREET) / ミチ / 水瀬さらら(Jams Collection) / MINAMI /

南なつ(CANDY TUNE) / 三原羽衣 /向井怜衣 / 村上愛花 / 矢吹奈子 / 山口綺羅(Girls²) / 山本望叶 /

ゆい小池(ゆいちゃみ) / ゆうちゃみ / 莉子 / RINON(ME:I) / りんか 他

＜MEN’S NON-NO MODEL＞

中田圭祐 / 鈴木仁 / 鈴鹿央士 / 豊田裕大 / 水沢林太郎 / 樋之津琳太郎 / 高橋璃央 / 小方蒼介 /

栄莉弥 / 鈴々木響 / 高橋大翔 / 野村康太 / 四坂亮翔 / 松井大奈 / 海谷遠音 / 石川愛大 / 嵐翔真 /

籠宮壮太朗 / 松岡光 / 高橋紅輝 他

＜GUEST＞※五十音順

小川史記(BUDDiiS) / 草川直弥 / こーくん / 高尾颯斗 / 綱啓永 / とうあ / 樋口幸平 / 藤岡真威人 /

松本怜生 / もーりーしゅーと / よしあき 他

＜ARTIST＞※五十音順

CANDY TUNE / GPP / 超ときめき(ハート)宣伝部 / 超特急 / H//PE Princess / MAZZEL / ME:I 他

＜OPENING ACT＞※五十音順

VOKSY DAYS / RE-GE 他

＜MC＞

山里亮太(南海キャンディーズ) / 森香澄 / 長浜広奈 他

＜SPECIAL STAGE＞

MEN’S NON-NO 他

Awardとは

日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を年２回(春・秋)開催しています。日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出してきました。また、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、新たなビジネスモデルを拡大しています。イベントプロデュース事業を始め、企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に致しました。今後もさらなる発展を目指し、国内に留まらず世界も視野にいれ展開してまいります。