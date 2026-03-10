祝・九周年！『放置少女』史上最大級の祭典「九周年祭」開催！最大1050連の無料ガチャや新EX副将「魔・呂布」が登場する大型記念イベントを実施！

C4 Connect株式会社

C4 Connect株式会社（本社：東京都渋谷区）は、現在サービス中の美少女RPG『放置少女～百花繚乱の萌姫たち～』（スマートフォンアプリ及びブラウザ版）(以下、『放置少女』)が、本日3月10日（火）よりゲーム内にて『九周年祭』を開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、放置少女史上最大級となる「最大1050連無料ガチャ」をはじめ、新たなEX副将「魔・呂布」＆UR閃副将「墨麟」の登場、さらには豪華報酬が獲得できる様々な限定コンテンツをご用意しております。

九年間の感謝を込めた、かつてない規模の祭典をぜひお楽しみください！

■ 九周年祭～浮遊城の志・地脈の鼓動と守護の明り～

空を裂く紫色の稲妻。大地を覆う漆黒の影。

突如として上空に現れた巨大な浮遊城と、地上を飲み込む謎の濃霧。霧に呑まれる寸前、一行を救い上げたのは、空から伸びる一筋の鎖だった。

導かれた先で待っていたのは、「呂布」と名乗る謎の少女。彼女は告げる。都市の「脈」が混沌に侵食されていること、そして危機を解除できなければ、墜落した城によって世界が滅亡することを。

蘇る悪夢。世界を救うため、一行は再び立ち上がる。

その道の先に待つのは、絶望の終焉か、希望の夜明けか――。

※各イベントの開催期間が異なるため、詳細はゲーム内にてご確認ください。なお、イベントはメンテナンス後に開催されるため、メンテナンスまではデイリー任務は完了させず、メンテナンス後に完了することをお勧めいたします。

https://www.youtube.com/watch?v=Rf8m7lJfqpE

■ 放置少女史上最大級！最大1050連の無料ガチャ『錦繍の夜歌』開催

九周年を記念し、プレイヤーの皆様へ感謝を込めて、超豪華な無料ガチャイベントを開催いたします。

期間中、毎日任務を達成することで1日最大50回の無料ガチャを引くことができ、21日間で最大計1050連に挑戦可能です！さらに、大当たりとして全53体の中から選んだMR副将を獲得できるチャンスも。かつてないこの好機をお見逃しなく！

【無料ガチャ回数の獲得方法】

ゲームへのログイン：10回

アイテム「脈石」を50個獲得：20回

公式X（旧Twitter）にて指定条件でシェア：20回

【開催期間】

3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

※なお、メンテナンスがある場合、ログイン任務はメンテナンス後にログインする必要がありますので、ご留意ください。

■ 時空を超えし鬼神、降臨。新副将「魔・呂布」＆「墨麟」が登場！

EX副将『破滅の鬼神』ーー魔・呂布（CV：佐藤あずさ）

恐怖の凶星が天高く懸かり、大地は震え、万の魂が悲鳴を上げる。

『破滅の鬼神』--魔・呂布が時空を超え、貴方の眼前に降臨した。逃げる必要などない、彼女に狙われたその瞬間、貴方は既に彼女の戦利品となっているのだから。

同名の既存副将の入手状況に応じた限定キャンペーンを実施いたしますが、魔・呂布の入手状況により獲得可能な報酬が変わるためご注意ください。

期間：3月13日（金）12:00～3月19日（木）23:59

UR閃副将『守りの長明』ーー墨麟（CV：和氣あず未）

城を解放せし者へ感謝を捧ぐべく、『守りの長明』--墨麟は街の守護者となった。

悠久の時の中で、皆が帰るべき場所を彼女は静かに見守り続けている。

期間：3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

■ 豪華報酬を掴み取れ！九周年記念限定イベント

新副将お試し『炉心回廊』

混沌に侵食された浮遊城を救うため、異世界から現れた「魔・呂布」と共に、強敵が待ち受ける最深部の「炉心」を目指しましょう！

本イベントでは、システムが提供した副将を陣容に設定してステージに挑戦します（毎日10回まで）。ステージクリアや追加の目標を達成することで「星」を獲得でき、集めた星の数に応じて豪華報酬を受け取ることができます。

また、ステージから得られる専用の強化アイテムを「魔・呂布」の画面で使用することで、イベント内の副将をまとめて強化することが可能です。

■指定の副将：魔・呂布（出陣必須）

※指定の副将を所持していなくても、どなたでもイベント陣容に設定して使用することができます（強化状況はイベント内限定のものです）。

※詳細な仕様はゲーム内にてご確認ください。

期間：3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

スゴロクイベント『空橋漫遊』

混沌の霧が都市を侵食中！守護者「墨麟」と共に街を探索し、各所に光を灯して都市の闇を払いましょう。

本イベントは、サイコロを振ってマップを進むスゴロク形式のイベントです。任務を達成して豪華報酬をゲットしましょう。今回はマップ上に新たなイベント要素も追加されています。ぜひご自身の目で確かめてみてください！

期間：3月17日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

イベント集『浮遊航路』

『帰途』『紅翡翠限定交換』『ショップ無料更新回数増加』『月のギフト』『限定累計消費』『聖念嵌合』『放置経験値増加放置EXP 20%UP ↑』『キャンペーンカレンダーボーナス増加』『少女の巡礼期間限定割引』など、盛りだくさんのイベントをご用意しております！

開催期間はそれぞれ異なるため、詳細はゲーム内にてご確認ください。

14日間ログインボーナス『帰途』

期間中にログインするだけで、「元宝」「高速戦闘券」「絆の水引」など、役立つアイテムを14日間にわたってプレゼントいたします。

期間： 3月10日（火）メンテ後～3月26日（木）23:59

交換ショップ『銅雀宝閣』

開催期間中、『九周年祭』の関連イベントに参加すると「脈石」を獲得できます。「脈石」は墨麟（UR閃）の絆や限定スタンプ、少女の返礼、限定背景などの報酬と交換できます。

さらに、『旧日の秘蔵』では、過去に登場した私装やスタンプ、チャットバブルなどが復刻登場！「脈石」を使ってお好きなアイテムを手に入れましょう。

期間：3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

※アイテムの交換は4月2日（木）23:59まで可能です。

軍令イベント『玄脈令』

開催期間中、「守護の佩玉」の累計獲得数に応じて高速戦闘券などの報酬を獲得できます。高級報酬を開放すると、覚醒丹などの追加報酬やコンテンツでのバフを獲得できます。

さらに、極上報酬を解放すると、セレクトパックや限定の墨麟観賞用無属性アバターが獲得できます。

※「守護の佩玉」は『九周年祭』の関連イベントで獲得可能

期間：3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

九周年という大きな節目を迎えられたのは、ひとえに日々支えてくださったプレイヤーの皆様のおかげです。

これからも『放置少女』は、皆様と共に歩み、想像を超える驚きと癒やしの時間をお届けできるよう進化を続けてまいります。この特別な祭典で、新たな物語の1ページを一緒に刻みましょう！

『放置少女』とは

絆を紡いで物語を進めよう！

遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。

乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め！

さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。

細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。

さらに、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。

『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、

パソコン等の大画面で気軽にプレイ！

強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう！

さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう！

▶iOS版ダウンロードはこちらhttp://apple.co/2PjUtHi

▶Android版ダウンロードはこちら http://bit.ly/2yX7cVP

▶ブラウザ版：https://web.c4connect.co.jp

公式X（旧Twitter）アカウント：@houchishoujo / https://x.com/houchishoujo

公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@houchishoujo

公式TikTokアカウント：@houchishoujo / https://www.tiktok.com/@houchishoujo

公式攻略サイト：https://game8.jp/houchishoujo

公式Discord：https://discord.com/invite/GkG72xenbV

運営会社：C4 Connect株式会社

※記載情報に関しまして、開発中のものも含まれます為、予告なく変更することがあります